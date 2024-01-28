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Риккардо Сапонара
Статистика
Риккардо Сапонара - статистика
Завершил карьеру
21 декабря 1991 (34), Форли
#17 | Полузащитник
184 см | 73 кг
Италия
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Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия А 2023/2024
Турция. Суперлига 2023/2024
Италия. Серия А 2022/2023
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Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Италия. Серия А 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Верона
12
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 22 тур
Верона
1 : 1
28.01.2024
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Рома
2 : 1
20.01.2024
Верона
1' - 77'
Италия. Серия А, 20 тур
Верона
2 : 1
13.01.2024
Эмполи
67' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Верона
2 : 0
23.12.2023
Кальяри
1' - 68'
Италия. Серия А, 16 тур
Фиорентина
1 : 0
17.12.2023
Верона
76' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Верона
1 : 1
09.12.2023
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Верона
2 : 2
27.11.2023
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Дженоа
1 : 0
10.11.2023
Верона
85' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Верона
1 : 3
05.11.2023
Монца
75' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
1 : 0
28.10.2023
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Верона
1 : 3
21.10.2023
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Фрозиноне
2 : 1
08.10.2023
Верона
1' - 60'
Италия. Серия А, 7 тур
Торино
0 : 0
02.10.2023
Верона
76' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Верона
0 : 1
27.09.2023
Аталанта
73' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Милан
1 : 0
23.09.2023
Верона
70' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Верона
0 : 0
18.09.2023
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Верона
2 : 1
26.08.2023
Рома
88' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Эмполи
0 : 1
19.08.2023
Верона
69' - 90'
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