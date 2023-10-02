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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Верона
Торино - Верона: обзор матча 02 октября 2023
Торино
02.10.2023, понедельник, 19:30
Италия. Серия А, 7 тур
0 : 0
Завершен
Верона
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торино - Верона
85'
Замена
М. Онгла
️️️️
Т. Суслов
Замена
Я. Карамо
️️️️
Д. Сек
80'
Замена
Р. Белланова
️️️️
Б. Соппи
80'
76'
Замена
Р. Сапонара
️️️️
С. Нгонг
Желтая карточка
А. Тамез
71'
58'
Замена
М. Джурич
️️️️
Х. Мануэль Крус
58'
Замена
Д. Фараони
️️️️
Б. Амионе
Замена
К. Линетти
️️️️
И. Илич
54'
Замена
Н. Влашич
️️️️
Н. Радоньич
54'
46'
Замена
Д. Коппола
️️️️
П. Давидович
Замена
А. Тамез
️️️️
С. Сазонов
27'
9'
Желтая карточка
Д. Маньяни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
20
Иван Илич
ЦП
21
Самуэле Риччи
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
27
Павел Давидович
ЦЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
14
Майкл Фолоруншо
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Хуан Мануэль Крус
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Торино
1
Лука Джемелло
ВР
22
Matteo Brezzo
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
6
Анже Н'Гессан
ЦЗ
84
Jacopo Antolini
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
61
Адриен Тамез
ОП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
45
Никола Влашич
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
42
Диего Коппола
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
8
Шарлис
ОП
14
Хоселито
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
38
Джексон Чачуа
ПВ
11
Милан Джурич
ЦФ
9
Тома Анри
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
3-2-2-2-1
32
Милинкович-Савич
2
Соппи
4
Схюрс
4
Сазонов
15
Родригес
19
Лазаро
20
Илич
21
Риччи
28
Радоньич
19
Сек
91
Сапата
4-2-2-2
96
Монтипо
42
Терраччано
2
Амионе
96
Маньяни
27
Давидович
14
Фолоруншо
88
Лазович
16
Нгонг
8
Дуда
10
Суслов
18
Крус
2
Соппи
16
Белланова
16
Белланова
2
Соппи
4
Сазонов
61
Тамез
61
Тамез
4
Сазонов
20
Илич
17
Линетти
17
Линетти
20
Илич
28
Радоньич
45
Влашич
45
Влашич
28
Радоньич
19
Сек
14
Карамо
14
Карамо
19
Сек
27
Давидович
42
Коппола
42
Коппола
27
Давидович
10
Суслов
18
Онгла
18
Онгла
10
Суслов
2
Амионе
19
Фараони
19
Фараони
2
Амионе
16
Нгонг
17
Сапонара
17
Сапонара
16
Нгонг
18
Крус
11
Джурич
11
Джурич
18
Крус
Остались в запасе
Торино
Верона
1
Лука Джемелло
ВР
22
Matteo Brezzo
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
6
Анже Н'Гессан
ЦЗ
84
Jacopo Antolini
ЦЗ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
8
Шарлис
ОП
14
Хоселито
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
38
Джексон Чачуа
ПВ
9
Тома Анри
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
1
Лука Джемелло
ВР
22
Matteo Brezzo
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
6
Анже Н'Гессан
ЦЗ
84
Jacopo Antolini
ЦЗ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Остались в запасе
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
8
Шарлис
ОП
14
Хоселито
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
38
Джексон Чачуа
ПВ
9
Тома Анри
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Торино - Верона
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
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0 : 1
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