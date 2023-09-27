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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Аталанта
Верона - Аталанта: обзор матча 27 сентября 2023
Верона
27.09.2023, среда, 19:30
Италия. Серия А, 6 тур
0 : 1
Завершен
Аталанта
13'
Т. Коопмейнерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Верона - Аталанта
89'
Замена
Х. Луис Паломино
️️️️
М. Руджери
Замена
С. Сердар
️️️️
М. Онгла
83'
78'
Замена
Д. Скальвини
️️️️
Р. Толой
77'
Желтая карточка
Р. Толой
Замена
Т. Анри
️️️️
С. Нгонг
73'
Замена
Р. Сапонара
️️️️
О. Дуда
73'
72'
Замена
А. Миранчук
️️️️
М. Пашалич
Желтая карточка
М. Фолоруншо
68'
67'
Желтая карточка
Б. Джимсити
62'
Желтая карточка
М. де Рон
Замена
Д. Лазович
️️️️
Д. Фараони
58'
Замена
Т. Суслов
️️️️
Ф. Бонаццоли
57'
Желтая карточка
С. Нгонг
54'
50'
Желтая карточка
Эдерсон
46'
Замена
Ш. Де Кетеларе
️️️️
А. Лукман
46'
Замена
Х. Хатебур
️️️️
Э. Хольм
13'
ГОЛ! 0:1!
Т. Коопмейнерс
Пас отдал
М. де Рон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
14
Майкл Фолоруншо
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
16
Сириль Нгонг
ПВ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
13
Маттео Руджери
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
13
Эдерсон
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
42
Диего Коппола
ЦЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
8
Шарлис
ОП
14
Хоселито
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
38
Джексон Чачуа
ПВ
9
Тома Анри
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
18
Хуан Мануэль Крус
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
59
Алексей Миранчук
АП
20
Надир Цортеа
ПВ
10
Луис Муриэль
ЦФ
3-2-1-2-1
96
Монтипо
4
Хин
27
Давидович
18
Онгла
96
Маньяни
19
Фараони
14
Фолоруншо
8
Дуда
16
Нгонг
90
Бонаццоли
3-4-1-1-1
29
Карнесекки
23
Колашинац
2
Толой
19
Джимсити
3
Хольм
15
де Рон
8
Коопмейнерс
13
Руджери
13
Эдерсон
8
Пашалич
11
Лукман
19
Фараони
88
Лазович
88
Лазович
19
Фараони
18
Онгла
8
Сердар
8
Сердар
18
Онгла
8
Дуда
17
Сапонара
17
Сапонара
8
Дуда
16
Нгонг
9
Анри
9
Анри
16
Нгонг
90
Бонаццоли
10
Суслов
10
Суслов
90
Бонаццоли
2
Толой
42
Скальвини
42
Скальвини
2
Толой
13
Руджери
19
Паломино
19
Паломино
13
Руджери
3
Хольм
33
Хатебур
33
Хатебур
3
Хольм
11
Лукман
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
11
Лукман
8
Пашалич
59
Миранчук
59
Миранчук
8
Пашалич
Остались в запасе
Верона
Аталанта
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
42
Диего Коппола
ЦЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
8
Шарлис
ОП
14
Хоселито
ОП
38
Джексон Чачуа
ПВ
18
Хуан Мануэль Крус
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
31
Франческо Росси
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
42
Диего Коппола
ЦЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
8
Шарлис
ОП
14
Хоселито
ОП
38
Джексон Чачуа
ПВ
18
Хуан Мануэль Крус
ЦФ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Верона - Аталанта
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Аталанта
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
2 : 3
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
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