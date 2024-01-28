Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Фрозиноне
Верона - Фрозиноне: обзор матча 28 января 2024
Верона
28.01.2024, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 22 тур
1 : 1
Завершен
Фрозиноне
45+3'
Т. Суслов (П)
58'
К. Жорже
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Верона - Фрозиноне
90'
+1
Желтая карточка
Л. Маццителли
90'
Замена
И. Монтеризи
️️️️
М. Соуле
Замена
Р. Винагре
️️️️
Х. Кабаль
88'
Желтая карточка
Х. Кабаль
86'
82'
Замена
В. Чеддира
️️️️
К. Жорже
82'
Замена
Рейньер
️️️️
А. Харруи
Замена
Д. Силва
️️️️
О. Дуда
81'
Замена
Х. Мануэль Крус
️️️️
Т. Нослин
81'
70'
Замена
Л. Маццителли
️️️️
Д. Сек
Замена
Э. Тавсан
️️️️
С. Сердар
63'
Замена
Т. Анри
️️️️
Д. Лазович
63'
58'
ГОЛ! 1:1!
К. Жорже
Пас отдал
Э. Барренечеа
46'
Замена
Ф. Геджемис
️️️️
М. Бурабиа
Желтая карточка
С. Сердар
45'
+4
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Суслов
45'
+3
Пенальти не реализован!
О. Дуда
37'
31'
Желтая карточка
А. Харруи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
88
Дарко Лазович
(К)
ЛП
14
Майкл Фолоруншо
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
38
Джексон Чачуа
ПВ
14
Тижани Нослин
ПВ
10
Томаш Суслов
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Фрозиноне
80
Стефано Турати
ВР
6
Симоне Романьоли
(К)
ЦЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
5
Энцо Барренечеа
ОП
28
Марко Брешианини
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
40
Франческо Джелли
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
19
Демба Сек
ПВ
19
Кайо Жорже
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Верона
16
Маттиа Кьеза
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
21
Реда Белахьян
ОП
8
Шарлис
ОП
80
Дани Силва
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
11
Хорди Мбула
ПВ
7
Элайис Тавсан
ПВ
9
Тома Анри
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
18
Хуан Мануэль Крус
ЦФ
Фрозиноне
31
Микеле Черофолини
ВР
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
30
Иларио Монтеризи
ЦЗ
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
36
Лука Маццителли
ЦП
19
Рейньер
АП
7
Лука Гарритано
АП
7
Фарес Геджемис
ПВ
9
Валид Чеддира
ЦФ
3-3-3-1
96
Монтипо
32
Кабаль
96
Маньяни
27
Давидович
88
Лазович
8
Сердар
14
Фолоруншо
38
Чачуа
8
Дуда
14
Нослин
10
Суслов
2-1-3-3-1
80
Турати
6
Романьоли
5
Околи
5
Барренечеа
28
Брешианини
21
Харруи
10
Бурабиа
19
Сек
40
Джелли
18
Соуле
19
Жорже
32
Кабаль
19
Винагре
19
Винагре
32
Кабаль
8
Дуда
80
Силва
80
Силва
8
Дуда
8
Сердар
7
Тавсан
7
Тавсан
8
Сердар
88
Лазович
9
Анри
9
Анри
88
Лазович
14
Нослин
18
Крус
18
Крус
14
Нослин
18
Соуле
30
Монтеризи
30
Монтеризи
18
Соуле
19
Сек
36
Маццителли
36
Маццителли
19
Сек
21
Харруи
19
Рейньер
19
Рейньер
21
Харруи
10
Бурабиа
7
Геджемис
7
Геджемис
10
Бурабиа
19
Жорже
9
Чеддира
9
Чеддира
19
Жорже
Остались в запасе
Верона
Фрозиноне
16
Маттиа Кьеза
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
42
Диего Коппола
ЦЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
21
Реда Белахьян
ОП
8
Шарлис
ОП
17
Риккардо Сапонара
АП
11
Хорди Мбула
ПВ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
31
Микеле Черофолини
ВР
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
7
Лука Гарритано
АП
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
16
Маттиа Кьеза
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
42
Диего Коппола
ЦЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
21
Реда Белахьян
ОП
8
Шарлис
ОП
17
Риккардо Сапонара
АП
11
Хорди Мбула
ПВ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Остались в запасе
31
Микеле Черофолини
ВР
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
7
Лука Гарритано
АП
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Верона - Фрозиноне
2
2
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
1
9
Нарушения
17
12
Офсайды
3
2
Количество передач
416
437
Сейвы
5
4
Точность передач %
72
74
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
2.24
1.34
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Фрозиноне
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Федерико Ла Пенна
(Рим)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Новости команд
Все
Верона
Фрозиноне
Серия А Италия: шансы «Фрозиноне» и «Пармы» на победу в матче 13 тура
10:02
Серия А. «Милан» забил 5 голов 7-й команде чемпионата
22 ноября
«Милан» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Милана» и «Фрозиноне» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А. «Милан» вылетел из топ-4, «Комо» заскочил в зону ЛЧ и другие результаты заключительного тура
24 мая
2
«Верона» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026
24 мая
«Верона» – «Рома»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 1.45
23 мая
«Интер» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Интер» – «Верона»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 2.05
16 мая
Серия А Италия: шансы «Фрозиноне» и «Пармы» на победу в матче 13 тура
10:02
Серия А. «Милан» забил 5 голов 7-й команде чемпионата
22 ноября
«Милан» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Милана» и «Фрозиноне» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+