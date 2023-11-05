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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Монца
Верона - Монца: обзор матча 05 ноября 2023
Верона
05.11.2023, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 11 тур
1 : 3
Завершен
Монца
86'
М. Фолоруншо
41'
Л. Коломбо
73'
Л. Коломбо
84'
Л. Калдирола
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Верона - Монца
ГОЛ! 1:3!
М. Фолоруншо
Пас отдал
С. Нгонг
86'
86'
Замена
Ж. Акпа Акпро
️️️️
Р. Гальярдини
85'
Замена
Д. Мота
️️️️
Л. Коломбо
84'
ГОЛ! 0:3!
Л. Калдирола
Пас отдал
Г. Кирьякопулос
Замена
Р. Сапонара
️️️️
Ф. Бонаццоли
75'
Замена
Д. Чачуа
️️️️
Д. Фараони
75'
73'
ГОЛ! 0:2!
Л. Коломбо
Пас отдал
В. Карбони
Желтая карточка
Д. Фараони
70'
66'
Замена
В. Бондо
️️️️
А. Колпани
66'
Замена
В. Карбони
️️️️
С. Виньято
Замена
С. Нгонг
️️️️
Д. Лазович
65'
60'
Замена
С. Биринделли
️️️️
П. Чиурриа
Замена
М. Онгла
️️️️
Д. Доиг
46'
45'
Желтая карточка
Л. Коломбо
41'
ГОЛ! 0:1!
Л. Коломбо
Пас отдал
А. Колпани
Замена
И. Хин
️️️️
П. Давидович
30'
26'
Желтая карточка
Д. Д'Амброзио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
19
Давиде Фараони
(К)
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
14
Майкл Фолоруншо
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Монца
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
32
Маттео Пессина
(К)
АП
19
Самуэле Виньято
АП
26
Патрик Чиурриа
ПВ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Верона
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
42
Диего Коппола
ЦЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
8
Шарлис
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
16
Сириль Нгонг
ПВ
38
Джексон Чачуа
ПВ
11
Хорди Мбула
ПВ
10
Томаш Суслов
ЦФ
18
Хуан Мануэль Крус
ЦФ
Монца
22
Алессандро Соррентино
ВР
66
Стефано Гори
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
87
Давиде Беттелла
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
38
Варрен Бондо
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
13
Педру Перейра
ПВ
24
Мирко Марич
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
46
Дани Мота
ЦФ
3-2-2-1-2
96
Монтипо
42
Терраччано
96
Маньяни
27
Давидович
3
Доиг
19
Фараони
88
Лазович
14
Фолоруншо
8
Дуда
11
Джурич
90
Бонаццоли
4-2-3-1
20
Ди Грегорио
33
Д'Амброзио
5
Калдирола
4
Мари
77
Кирьякопулос
21
Гальярдини
28
Колпани
26
Чиурриа
19
Виньято
32
Пессина
29
Коломбо
27
Давидович
4
Хин
4
Хин
27
Давидович
3
Доиг
18
Онгла
18
Онгла
3
Доиг
90
Бонаццоли
17
Сапонара
17
Сапонара
90
Бонаццоли
88
Лазович
16
Нгонг
16
Нгонг
88
Лазович
19
Фараони
38
Чачуа
38
Чачуа
19
Фараони
26
Чиурриа
19
Биринделли
19
Биринделли
26
Чиурриа
28
Колпани
38
Бондо
38
Бондо
28
Колпани
21
Гальярдини
11
Акпа Акпро
11
Акпа Акпро
21
Гальярдини
19
Виньято
21
Карбони
21
Карбони
19
Виньято
29
Коломбо
46
Мота
46
Мота
29
Коломбо
Остались в запасе
Верона
Монца
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
42
Диего Коппола
ЦЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
8
Шарлис
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
11
Хорди Мбула
ПВ
10
Томаш Суслов
ЦФ
18
Хуан Мануэль Крус
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
22
Алессандро Соррентино
ВР
66
Стефано Гори
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
87
Давиде Беттелла
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
16
Хосе Мачин
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
24
Мирко Марич
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
42
Диего Коппола
ЦЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
8
Шарлис
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
11
Хорди Мбула
ПВ
10
Томаш Суслов
ЦФ
18
Хуан Мануэль Крус
ЦФ
Остались в запасе
22
Алессандро Соррентино
ВР
66
Стефано Гори
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
87
Давиде Беттелла
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
16
Хосе Мачин
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
24
Мирко Марич
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Верона - Монца
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Монца
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Главный судья:
Джузеппе Коллу
(Кальяри)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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