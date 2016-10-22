Мирко Эрамо - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Мирко
|Фамилия
|Эрамо
|Команда
|Виртус Энтелла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 июля 1989 (33 года)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Мирко
|Фамилия
|Эрамо
|Команда
|Виртус Энтелла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 июля 1989 (33 года)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сампдория
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.12.2016
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|0:0
|Удинезе (Удине)
|18.12.2016
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|2:1
|Сампдория (Генуя)
|10.12.2016
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|1:2
|Лацио (Рим)
|04.12.2016
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:0
|Торино (Турин)
|27.11.2016
|Был в запасе
|Кротоне (Кротоне)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|20.11.2016
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|3:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|06.11.2016
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|30.10.2016
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|1:0
|Интер (Милан)
|26.10.2016
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|4:1
|Сампдория (Генуя)
|22.10.2016
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:1
|Дженоа (Генуя)
|15.10.2016
|Был в запасе
|Пескара (Пескара)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|02.10.2016
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|1:1
|Палермо (Палермо)
|26.09.2016
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|2:1
|Сампдория (Генуя)
|21.09.2016
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:0
|Сампдория (Генуя)
|16.09.2016
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|0:1
|Милан (Милан)
|11.09.2016
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|3:2
|Сампдория (Генуя)
|28.08.2016
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:1
|Аталанта (Бергамо)
|21.08.2016
|86' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|0:1
|Сампдория (Генуя)