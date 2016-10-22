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    Мирко Эрамо - статистика

    #27 | Полузащитник
    Имя Мирко
    Фамилия Эрамо
    Команда Виртус Энтелла
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 июля 1989 (33 года)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сампдория 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.12.2016 Был в запасе Сампдория (Генуя) 0:0 Удинезе (Удине)
    18.12.2016 Был в запасе Кьево (Верона) 2:1 Сампдория (Генуя)
    10.12.2016 Был в запасе Сампдория (Генуя) 1:2 Лацио (Рим)
    04.12.2016 Был в запасе Сампдория (Генуя) 2:0 Торино (Турин)
    27.11.2016 Был в запасе Кротоне (Кротоне) 1:1 Сампдория (Генуя)
    20.11.2016 Был в запасе Сампдория (Генуя) 3:2 Сассуоло (Сассуоло)
    06.11.2016 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 1:1 Сампдория (Генуя)
    30.10.2016 Был в запасе Сампдория (Генуя) 1:0 Интер (Милан)
    26.10.2016 Был в запасе Ювентус (Турин) 4:1 Сампдория (Генуя)
    22.10.2016 Был в запасе Сампдория (Генуя) 2:1 Дженоа (Генуя)
    15.10.2016 Был в запасе Пескара (Пескара) 1:1 Сампдория (Генуя)
    02.10.2016 Был в запасе Сампдория (Генуя) 1:1 Палермо (Палермо)
    26.09.2016 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 2:1 Сампдория (Генуя)
    21.09.2016 Был в запасе Болонья (Болонья) 2:0 Сампдория (Генуя)
    16.09.2016 Был в запасе Сампдория (Генуя) 0:1 Милан (Милан)
    11.09.2016 Был в запасе Рома (Рим) 3:2 Сампдория (Генуя)
    28.08.2016 Был в запасе Сампдория (Генуя) 2:1 Аталанта (Бергамо)
    21.08.2016 86' -90' Эмполи (Эмполи) 0:1 Сампдория (Генуя)
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