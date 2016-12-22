Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Мирко Эрамо
Статистика
Мирко Эрамо - статистика
Завершил карьеру
12 июля 1989 (37)
#27 | Полузащитник
184 см
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2018/2019
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Серия А 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сампдория
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 18 тур
Сампдория
0 : 0
22.12.2016
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Кьево
2 : 1
18.12.2016
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Сампдория
1 : 2
10.12.2016
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Сампдория
2 : 0
04.12.2016
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Кротоне
1 : 1
27.11.2016
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Сампдория
3 : 2
20.11.2016
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Фиорентина
1 : 1
06.11.2016
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Сампдория
1 : 0
30.10.2016
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
4 : 1
26.10.2016
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Сампдория
2 : 1
22.10.2016
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Пескара
1 : 1
15.10.2016
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Сампдория
1 : 1
02.10.2016
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Кальяри
2 : 1
26.09.2016
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Болонья
2 : 0
21.09.2016
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Сампдория
0 : 1
16.09.2016
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Рома
3 : 2
11.09.2016
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Сампдория
2 : 1
28.08.2016
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Эмполи
0 : 1
21.08.2016
Сампдория
86' - 90'
Главные новости
Ямаль: «Сказал бы Фелпсу, что обгоню его в заплыве»
10:55
Пономарев готов выключить телевизор при показе матчей сборной России
10:42
В «Локомотиве» могут сменить главного тренера и спортивного директора
10:29
Бубнов определил единственный клуб Серии A, в который стоит перейти Тюкавину
10:11
Батракова назвали игроком, который не дотягивает даже до турецкого уровня
09:49
3
Экс-тренер «Акрона» допустил отставку Семака
09:37
Бубнов назвал тренера, который может спасти «Факел» от вылета
09:26
3
Рахимов выявил 2 клуба, которые могут преподнести сюрприз в чемпионате России
09:10
Семшов определил 2 игроков «Зенита», которые разочаровали его в первой части сезона
08:47
Аршавин назвал себя питерским колхозником с трущоб
08:30
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+