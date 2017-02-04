Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гордон Грир - статистика

Завершил карьеру
14 декабря 1980 (45), Глазго
#3 | Защитник
192 см
Шотландия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Блэкберн
21
0
0
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Блэкберн
1 : 0
04.02.2017
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 70'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Блэкберн
1 : 2
01.02.2017
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Блэкберн
1 : 1
21.01.2017
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Ипсвич Таун
3 : 2
14.01.2017
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Блэкберн
1 : 0
02.01.2017
Ньюкасл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
31.12.2016
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Барнсли
2 : 0
26.12.2016
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Блэкберн
2 : 3
13.12.2016
Брайтон
1' - 74'
61'
74'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Престон
3 : 2
10.12.2016
Блэкберн
79' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Блэкберн
1 : 1
03.12.2016
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Астон Вилла
2 : 1
05.11.2016
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
1 : 1
29.10.2016
Вулверхэмптон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
0 : 0
15.10.2016
Ипсвич Таун
1' - 45'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
1 : 0
01.10.2016
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Блэкберн
0 : 1
27.09.2016
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Дерби Каунти
1 : 2
24.09.2016
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Блэкберн
4 : 2
17.09.2016
Ротерхэм
1' - 81'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Лидс
2 : 1
13.09.2016
Блэкберн
1' - 90'
26'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
10.09.2016
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Блэкберн
0 : 1
27.08.2016
Фулхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Блэкберн
2 : 2
20.08.2016
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Кардифф
2 : 1
17.08.2016
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Уиган Атлетик
3 : 0
13.08.2016
Блэкберн
1' - 90'
45'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Блэкберн
1 : 4
06.08.2016
Норвич Сити
21' - 90'
76'
Главные новости
Бубнов назвал тренера, который может спасти «Факел» от вылета
09:26
Семшов определил 2 игроков «Зенита», которые разочаровали его в первой части сезона
08:47
Аршавин назвал себя питерским колхозником с трущоб
08:30
2
Ву сравнил уровень «Спартака» и его бывшего клуба из Лиги 1
08:15
Fan ID в Кубке России, первая потеря сборной, чемпион РПЛ приостановил карьеру и другие новости
02:00
ВидеоМостовой рассказал о самом громком скандале в карьере
01:41
3
«Бавария» нацелилась на самого дорогого игрока мира
01:31
«Акрон» отказался от экс-футболиста «Манчестер Юнайтед»
01:23
1
Рейндерс – о переходе в саудовский клуб: «Если я смогу обеспечить своих внуков, то почему бы и нет?»
01:11
Пиняеву вынесли жесткий вердикт: «Затух и деградировал»
00:33
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+