Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Норман Тайеркауф - статистика

Завершил карьеру
24 января 1987 (39)
#30 | Защитник
183 см
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хайденхайм
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 27 тур
Вольфсбург
0 : 1
29.03.2025
Хайденхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Аугсбург
2 : 1
25.01.2025
Хайденхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Хайденхайм
0 : 2
18.01.2025
Санкт-Паули
69' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Бохум
2 : 0
22.12.2024
Хайденхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Хайденхайм
1 : 3
15.12.2024
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Бавария
4 : 2
07.12.2024
Хайденхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Хайденхайм
0 : 4
01.12.2024
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Байер
5 : 2
23.11.2024
Хайденхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Хайденхайм
1 : 3
10.11.2024
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хольштайн
1 : 0
02.11.2024
Хайденхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Хайденхайм
0 : 0
27.10.2024
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия М
3 : 2
19.10.2024
Хайденхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Хайденхайм
0 : 1
06.10.2024
РБ Лейпциг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Майнц
0 : 2
28.09.2024
Хайденхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Хайденхайм
0 : 3
21.09.2024
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Хайденхайм
4 : 0
01.09.2024
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Санкт-Паули
0 : 2
25.08.2024
Хайденхайм
Был в запасе
Главные новости
Семшов определил 2 игроков «Зенита», которые разочаровали его в первой части сезона
08:47
Аршавин назвал себя питерским колхозником с трущоб
08:30
2
Ву сравнил уровень «Спартака» и его бывшего клуба из Лиги 1
08:15
Fan ID в Кубке России, первая потеря сборной, чемпион РПЛ приостановил карьеру и другие новости
02:00
ВидеоМостовой рассказал о самом громком скандале в карьере
01:41
3
«Бавария» нацелилась на самого дорогого игрока мира
01:31
«Акрон» отказался от экс-футболиста «Манчестер Юнайтед»
01:23
1
Рейндерс – о переходе в саудовский клуб: «Если я смогу обеспечить своих внуков, то почему бы и нет?»
01:11
Пиняеву вынесли жесткий вердикт: «Затух и деградировал»
00:33
ВидеоПомощник Симеоне – Рюдигеру: «Ты у меня отсосешь!»
00:20
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+