Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Хайденхайм
Майнц - Хайденхайм: обзор матча 28 сентября 2024
Майнц
28.09.2024, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
0 : 2
Завершен
Хайденхайм
15'
М. Пьеринджер
86'
Я. Шеппнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Майнц - Хайденхайм
89'
Замена
Л. Мэлони
️️️️
М. Пьеринджер
86'
ГОЛ! 0:2!
Я. Шеппнер
Пас отдал
А. Бек
80'
Красная карточка
Н. Дорш
77'
Желтая карточка
М. Пьеринджер
Замена
Н. Вайпер
️️️️
Л. Джэ Сон
75'
Замена
П. Небель
️️️️
Д. Кор
75'
Замена
А. Баркок
️️️️
С. Видмер
75'
70'
Замена
Л. Кербер
️️️️
О. Траоре
70'
Замена
А. Бек
️️️️
П. Ваннер
Желтая карточка
Д. Кор
61'
Замена
А. Зиб
️️️️
А. Каси
60'
56'
Желтая карточка
Б. Гимбер
56'
Замена
М. Бройниг
️️️️
М. Кауфманн
49'
Желтая карточка
П. Майнка
Желтая карточка
М. Йенц
49'
48'
Желтая карточка
О. Траоре
Замена
Ш. Белл
️️️️
Х. Хонг
32'
Вторая желтая
А. Ханше-Ольсен
28'
15'
ГОЛ! 0:1!
М. Пьеринджер
Пас отдал
Й. Ференбах
Желтая карточка
А. Ханше-Ольсен
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
(К)
ПЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
6
Кайсу Сано
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Хайденхайм
22
Кевин Мюллер
ВР
19
Йонас Ференбах
ЛЗ
23
Бенедикт Гимбер
ЦЗ
6
Патрик Майнка
(К)
ЦЗ
23
Омар Траоре
ПЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
6
Никлас Дорш
ОП
3
Ян Шеппнер
ЦП
10
Пауль Ваннер
АП
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
18
Марвин Пьеринджер
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Майнц
1
Лассе Рис
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
5
Daniel Gleiber
ЦП
42
Daniel Gleiber
ЦП
42
Daniel Gleiber
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
8
Пауль Небель
ПВ
9
Карим Онисиво
ЦФ
9
Арминдо Зиб
ЦФ
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
Хайденхайм
1
Франк Феллер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
20
Лука Кербер
ЦП
21
Адриан Бек
АП
30
Штефан Шиммер
ЦФ
14
Максимилиан Бройниг
ЦФ
31
Сирлорд Конте
ЦФ
3-3-2-1-1
27
Центнер
30
Видмер
4
Йенц
21
Ханше-Ольсен
19
Каси
6
Сано
2
Мвене
31
Кор
20
Хонг
7
Джэ Сон
9
Буркардт
3-3-1-1-2
22
Мюллер
23
Траоре
23
Гимбер
6
Майнка
2
Буш
6
Дорш
19
Ференбах
3
Шеппнер
10
Ваннер
18
Пьеринджер
29
Кауфманн
20
Хонг
16
Белл
16
Белл
20
Хонг
30
Видмер
25
Баркок
25
Баркок
30
Видмер
31
Кор
8
Небель
8
Небель
31
Кор
19
Каси
9
Зиб
9
Зиб
19
Каси
7
Джэ Сон
44
Вайпер
44
Вайпер
7
Джэ Сон
18
Пьеринджер
15
Мэлони
15
Мэлони
18
Пьеринджер
23
Траоре
20
Кербер
20
Кербер
23
Траоре
10
Ваннер
21
Бек
21
Бек
10
Ваннер
29
Кауфманн
14
Бройниг
14
Бройниг
29
Кауфманн
Остались в запасе
Майнц
Хайденхайм
1
Лассе Рис
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
5
Daniel Gleiber
ЦП
42
Daniel Gleiber
ЦП
42
Daniel Gleiber
ЦП
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
1
Франк Феллер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
30
Штефан Шиммер
ЦФ
31
Сирлорд Конте
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
5
Daniel Gleiber
ЦП
42
Daniel Gleiber
ЦП
42
Daniel Gleiber
ЦП
9
Карим Онисиво
ЦФ
Остались в запасе
1
Франк Феллер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
30
Штефан Шиммер
ЦФ
31
Сирлорд Конте
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Главный тренер
Франк Шмидт
Статистика матча Майнц - Хайденхайм
3
1
1
4
Всего ударов по воротам
7
14
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
7
6
Нарушения
10
10
Офсайды
0
2
Количество передач
392
392
Сейвы
4
2
Точность передач %
75
75
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
4
11
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
0.35
1.4
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 12 тур
РБ Лейпциг
- : -
05.12.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
2 : 1
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Санкт-Паули
- : -
06.12.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хайденхайм
3 : 1
27.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
3 : 1
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм
1 : 1
24.10.2026
Энерги
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Экснер
(Мюнстер)
Стадион:
Мева Арена
Новости команд
Все
Майнц
Хайденхайм
«Майнц» – «Унион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 14:51
Бундеслига: шансы «Майнца» и «Униона» на победу в матче 11-го тура
27 ноября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Унион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 14:51
Бундеслига: шансы «Майнца» и «Униона» на победу в матче 11-го тура
27 ноября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
Экс-чемпион Германии может вылететь из Бундеслиги
18 мая
3
«Хайденхайм» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2026
16 мая
«Хайденхайм» – «Майнц»: прогноз и ставки на матч 16 мая 2026 с коэффициентом 1.90
15 мая
«Кельн» – «Хайденхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
«Кельн» – «Хайденхайм»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 1.70
9 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+