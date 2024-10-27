Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хайденхайм - Хоффенхайм
Хайденхайм - Хоффенхайм: обзор матча 27 октября 2024
Хайденхайм
27.10.2024, воскресенье, 21:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
0 : 0
Завершен
Хоффенхайм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хайденхайм - Хоффенхайм
90'
Желтая карточка
М. Бериша
Замена
А. Бек
️️️️
П. Ваннер
84'
84'
Замена
А. Чавес
️️️️
С. Н'Соки
84'
Замена
Д. Самассеку
️️️️
Т. Бишоф
Замена
С. Конте
️️️️
Н. Дорш
70'
Замена
М. Бройниг
️️️️
М. Пьеринджер
70'
67'
Замена
М. Бериша
️️️️
М. Бюлтер
58'
Замена
П. Кадержабек
️️️️
В. Жандре
58'
Замена
У. Тохумджу
️️️️
Ф. Гриллич
33'
Желтая карточка
А. Сташ
Желтая карточка
М. Пьеринджер
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хайденхайм
22
Кевин Мюллер
ВР
19
Йонас Ференбах
ЛЗ
6
Патрик Майнка
(К)
ЦЗ
23
Бенедикт Гимбер
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
23
Омар Траоре
ПЗ
7
Лео Сиенза
ЛВ
6
Никлас Дорш
ОП
3
Ян Шеппнер
ЦП
10
Пауль Ваннер
АП
18
Марвин Пьеринджер
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
(К)
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
18
Антон Сташ
ОП
27
Флориан Гриллич
ОП
8
Том Бишоф
АП
10
Адам Гложек
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Хайденхайм
1
Франк Феллер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
20
Лука Кербер
ЦП
21
Адриан Бек
АП
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
31
Сирлорд Конте
ЦФ
14
Максимилиан Бройниг
ЦФ
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
21
Тим Дрекслер
ЦЗ
3
Артур Чавес
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
18
Диадай Самассеку
ОП
7
Умут Тохумджу
ЦП
9
Харис Табакович
ЦФ
20
Мергим Бериша
ЦФ
3-3-1-2-1
22
Мюллер
6
Майнка
23
Гимбер
15
Мэлони
19
Ференбах
6
Дорш
23
Траоре
3
Шеппнер
7
Сиенза
10
Ваннер
18
Пьеринджер
3-2-1-2-2
1
Бауманн
15
Жандре
34
Н'Соки
25
Акпогума
18
Сташ
27
Гриллич
22
Прасс
8
Бишоф
30
Бюлтер
27
Крамарич
10
Гложек
10
Ваннер
21
Бек
21
Бек
10
Ваннер
6
Дорш
31
Конте
31
Конте
6
Дорш
18
Пьеринджер
14
Бройниг
14
Бройниг
18
Пьеринджер
34
Н'Соки
3
Чавес
3
Чавес
34
Н'Соки
15
Жандре
3
Кадержабек
3
Кадержабек
15
Жандре
8
Бишоф
18
Самассеку
18
Самассеку
8
Бишоф
27
Гриллич
7
Тохумджу
7
Тохумджу
27
Гриллич
30
Бюлтер
20
Бериша
20
Бериша
30
Бюлтер
Остались в запасе
Хайденхайм
Хоффенхайм
1
Франк Феллер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
20
Лука Кербер
ЦП
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
37
Лука Филипп
ВР
21
Тим Дрекслер
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
9
Харис Табакович
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
1
Франк Феллер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
20
Лука Кербер
ЦП
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
21
Тим Дрекслер
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
9
Харис Табакович
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Хайденхайм - Хоффенхайм
1
2
Всего ударов по воротам
17
12
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
12
16
Количество передач
378
445
Сейвы
4
3
Точность передач %
76
79
Удары мимо ворот
12
3
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
7
8
xG (ожидаемые голы)
1.29
0.54
Матчи команд
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Санкт-Паули
- : -
06.12.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хайденхайм
3 : 1
27.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
3 : 1
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм
1 : 1
24.10.2026
Энерги
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Войс-Арена
Новости команд
Все
Хайденхайм
Хоффенхайм
«Хоффенхайм» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
18:20
Бундеслига: шансы «Хоффенхайма» и «Аугсбурга» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:15
«Хоффенхайм» – «Штурм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Хоффенхайма» и «Штурма» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Экс-чемпион Германии может вылететь из Бундеслиги
18 мая
3
«Хайденхайм» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2026
16 мая
«Хайденхайм» – «Майнц»: прогноз и ставки на матч 16 мая 2026 с коэффициентом 1.90
15 мая
«Кельн» – «Хайденхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
«Кельн» – «Хайденхайм»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 1.70
9 мая
«Хоффенхайм» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
18:20
Бундеслига: шансы «Хоффенхайма» и «Аугсбурга» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:15
«Хоффенхайм» – «Штурм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Хоффенхайма» и «Штурма» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+