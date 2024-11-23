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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Хайденхайм
Байер - Хайденхайм: обзор матча 23 ноября 2024
Байер
23.11.2024, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
5 : 2
Завершен
Хайденхайм
30'
Э. Паласиос
32'
П. Шик
52'
П. Шик
71'
П. Шик
82'
Г. Джака
10'
Н. Дорш
21'
М. Хонзак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Байер - Хайденхайм
84'
Замена
Л. Кербер
️️️️
Л. Мэлони
ГОЛ! 5:2!
Г. Джака
Пас отдал
Н. Телла
82'
Замена
М. Терье
️️️️
Ф. Вирц
77'
Замена
Р. Андрих
️️️️
Э. Паласиос
77'
ГОЛ! 4:2!
П. Шик
Пас отдал
Артур
71'
Замена
Артур
️️️️
А. Гарсия
69'
62'
Замена
М. Кауфманн
️️️️
М. Хонзак
62'
Замена
С. Конте
️️️️
А. Бек
62'
Замена
Л. Сиенза
️️️️
Н. Дорш
ГОЛ! 3:2!
П. Шик
Пас отдал
Ф. Вирц
52'
Замена
Н. Телла
️️️️
Ж. Фримпонг
45'
+3
ГОЛ! 2:2!
П. Шик
Пас отдал
Э. Паласиос
32'
ГОЛ! 1:2!
Э. Паласиос
Пас отдал
Г. Джака
30'
28'
Замена
П. Ваннер
️️️️
М. Пьеринджер
21'
ГОЛ! 0:2!
М. Хонзак
Пас отдал
Н. Дорш
10'
ГОЛ! 0:1!
Н. Дорш
Пас отдал
М. Пьеринджер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
(К)
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Хайденхайм
22
Кевин Мюллер
ВР
19
Йонас Ференбах
ЛЗ
6
Патрик Майнка
(К)
ЦЗ
23
Бенедикт Гимбер
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
23
Омар Траоре
ПЗ
17
Матиас Хонзак
ЛВ
6
Никлас Дорш
ОП
3
Ян Шеппнер
ЦП
21
Адриан Бек
АП
18
Марвин Пьеринджер
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Байер
32
Матей Коварж
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
13
Артур
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
8
Роберт Андрих
ЦП
40
Франсис Оньека
АП
23
Нейтан Телла
ПВ
11
Артем Степанов
ЦФ
Хайденхайм
1
Франк Феллер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
7
Лео Сиенза
ЛВ
20
Лука Кербер
ЦП
10
Пауль Ваннер
АП
14
Максимилиан Бройниг
ЦФ
31
Сирлорд Конте
ЦФ
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Градецки
12
Тапсоба
4
Та
5
Хинкапе
22
Гримальдо
34
Джака
30
Фримпонг
25
Паласиос
24
Гарсия
7
Вирц
14
Шик
3-3-1-2-1
22
Мюллер
6
Майнка
23
Гимбер
15
Мэлони
23
Траоре
6
Дорш
19
Ференбах
3
Шеппнер
21
Бек
17
Хонзак
18
Пьеринджер
24
Гарсия
13
Артур
13
Артур
24
Гарсия
25
Паласиос
8
Андрих
8
Андрих
25
Паласиос
7
Вирц
11
Терье
11
Терье
7
Вирц
30
Фримпонг
23
Телла
23
Телла
30
Фримпонг
15
Мэлони
20
Кербер
20
Кербер
15
Мэлони
18
Пьеринджер
10
Ваннер
10
Ваннер
18
Пьеринджер
6
Дорш
7
Сиенза
7
Сиенза
6
Дорш
21
Бек
31
Конте
31
Конте
21
Бек
17
Хонзак
29
Кауфманн
29
Кауфманн
17
Хонзак
Остались в запасе
Байер
Хайденхайм
32
Матей Коварж
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
40
Франсис Оньека
АП
11
Артем Степанов
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
1
Франк Феллер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
14
Максимилиан Бройниг
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Остались в запасе
32
Матей Коварж
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
40
Франсис Оньека
АП
11
Артем Степанов
ЦФ
Остались в запасе
1
Франк Феллер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
14
Максимилиан Бройниг
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Франк Шмидт
Статистика матча Байер - Хайденхайм
Всего ударов по воротам
20
6
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
79
21
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
0
Нарушения
8
11
Офсайды
0
1
Количество передач
947
251
Сейвы
1
5
Точность передач %
91
71
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
10
2
xG (ожидаемые голы)
2.05
1.12
Матчи команд
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Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
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Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Санкт-Паули
- : -
06.12.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хайденхайм
3 : 1
27.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
3 : 1
20.11.2026
Хайденхайм
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Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
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Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм
1 : 1
24.10.2026
Энерги
Информация о матче
Главный судья:
Бастиан Данкерт
(Росток)
Стадион:
Бай-Арена
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