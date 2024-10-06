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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хайденхайм - РБ Лейпциг
Хайденхайм - РБ Лейпциг: обзор матча 06 октября 2024
Хайденхайм
06.10.2024, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
0 : 1
Завершен
РБ Лейпциг
59'
Л. Опенда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хайденхайм - РБ Лейпциг
90'
+2
Желтая карточка
Л. Клостерманн
Желтая карточка
Ш. Шиммер
85'
83'
Замена
Б. Хенрикс
️️️️
А. Айдара
Замена
М. Бройниг
️️️️
М. Пьеринджер
83'
Замена
Ш. Шиммер
️️️️
П. Ваннер
83'
76'
Замена
К. Баумгартнер
️️️️
Х. Симонс
76'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
Б. Шешко
72'
Желтая карточка
Х. Симонс
69'
Замена
Н. Зайвальд
️️️️
А. Вермерен
69'
Замена
Л. Гертрейда
️️️️
Д. Раум
Замена
Л. Сиенза
️️️️
М. Кауфманн
67'
Замена
А. Бек
️️️️
О. Траоре
67'
Замена
С. Конте
️️️️
Л. Мэлони
67'
59'
ГОЛ! 0:1!
Л. Опенда
Пас отдал
А. Нуса
Желтая карточка
Й. Ференбах
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хайденхайм
22
Кевин Мюллер
ВР
19
Йонас Ференбах
ЛЗ
6
Патрик Майнка
(К)
ЦЗ
23
Бенедикт Гимбер
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
23
Омар Траоре
ПЗ
3
Ян Шеппнер
ЦП
10
Пауль Ваннер
АП
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
18
Марвин Пьеринджер
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
4
Вилли Орбан
(К)
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
48
Артур Вермерен
ОП
21
Амаду Айдара
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Хайденхайм
22
Витус Эйхер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
7
Лео Сиенза
ЛВ
20
Лука Кербер
ЦП
21
Адриан Бек
АП
30
Штефан Шиммер
ЦФ
14
Максимилиан Бройниг
ЦФ
31
Сирлорд Конте
ЦФ
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
13
Николас Зайвальд
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
3-2-1-1-2
22
Мюллер
6
Майнка
23
Гимбер
15
Мэлони
19
Ференбах
23
Траоре
3
Шеппнер
10
Ваннер
18
Пьеринджер
29
Кауфманн
4-1-1-2-2
25
Гулачи
4
Орбан
23
Люкеба
16
Клостерманн
22
Раум
48
Вермерен
21
Айдара
7
Симонс
7
Нуса
17
Опенда
30
Шешко
23
Траоре
21
Бек
21
Бек
23
Траоре
29
Кауфманн
7
Сиенза
7
Сиенза
29
Кауфманн
10
Ваннер
30
Шиммер
30
Шиммер
10
Ваннер
18
Пьеринджер
14
Бройниг
14
Бройниг
18
Пьеринджер
15
Мэлони
31
Конте
31
Конте
15
Мэлони
21
Айдара
23
Хенрикс
23
Хенрикс
21
Айдара
22
Раум
2
Гертрейда
2
Гертрейда
22
Раум
48
Вермерен
13
Зайвальд
13
Зайвальд
48
Вермерен
7
Симонс
14
Баумгартнер
14
Баумгартнер
7
Симонс
30
Шешко
15
Поульсен
15
Поульсен
30
Шешко
Остались в запасе
Хайденхайм
РБ Лейпциг
22
Витус Эйхер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
20
Лука Кербер
ЦП
Главный тренер
Франк Шмидт
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
99
Эльйиф Эльмас
АП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
22
Витус Эйхер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
20
Лука Кербер
ЦП
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
99
Эльйиф Эльмас
АП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Хайденхайм - РБ Лейпциг
2
2
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
2
Нарушения
12
13
Офсайды
1
2
Количество передач
397
491
Сейвы
1
5
Точность передач %
73
79
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
0.97
1.45
Матчи команд
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Санкт-Паули
- : -
06.12.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хайденхайм
3 : 1
27.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
3 : 1
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм
1 : 1
24.10.2026
Энерги
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Саша Штегеманн
(Нидеркассель)
Стадион:
Войс-Арена
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