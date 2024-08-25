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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Санкт-Паули - Хайденхайм
Санкт-Паули - Хайденхайм: обзор матча 25 августа 2024
Санкт-Паули
25.08.2024, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
0 : 2
Завершен
Хайденхайм
66'
П. Ваннер
82'
Я. Шеппнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санкт-Паули - Хайденхайм
90'
+2
Замена
М. Буш
️️️️
О. Траоре
Замена
Э. Саад
️️️️
К. Меткалф
84'
82'
ГОЛ! 0:2!
Я. Шеппнер
Пас отдал
М. Хонзак
81'
Замена
Л. Кербер
️️️️
М. Бройниг
81'
Замена
М. Хонзак
️️️️
П. Ваннер
78'
Желтая карточка
Б. Гимбер
Замена
К. Бухалфа
️️️️
Р. Вагнер
76'
Замена
М. Салиакас
️️️️
Л. Рицка
76'
Замена
О. Афолаян
️️️️
М. Гилявоги
76'
74'
Желтая карточка
О. Траоре
66'
ГОЛ! 0:1!
П. Ваннер
Пас отдал
М. Пьеринджер
62'
Замена
М. Пьеринджер
️️️️
А. Бек
62'
Замена
С. Конте
️️️️
Л. Сиенза
Желтая карточка
Р. Вагнер
28'
22'
Желтая карточка
Л. Мэлони
Желтая карточка
Д. Ирвин
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Паули
22
Никола Васили
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
29
Филипп Треу
ЦЗ
24
Конор Меткалф
ОП
8
Эрик Смит
ЦП
5
Карол Метс
ЦП
18
Роберт Вагнер
ЦП
36
Джексон Ирвин
(К)
ЦП
9
Морган Гилявоги
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
6
Хауке Валь
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Хайденхайм
22
Кевин Мюллер
ВР
19
Йонас Ференбах
ЛЗ
6
Патрик Майнка
(К)
ЦЗ
23
Бенедикт Гимбер
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
23
Омар Траоре
ПЗ
3
Ян Шеппнер
ЦП
10
Пауль Ваннер
АП
21
Адриан Бек
АП
14
Максимилиан Бройниг
ЦФ
7
Лео Сиенза
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Санкт-Паули
1
Бен Волль
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
11
Элиас Саад
ЛВ
11
Карло Бухалфа
ОП
10
Данель Синани
ЦП
25
Адам Дзвигала
ЦФ
21
Оладапо Афолаян
ЦФ
Хайденхайм
1
Франк Феллер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
17
Матиас Хонзак
ЛВ
20
Лука Кербер
ЦП
31
Сирлорд Конте
ЦФ
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
18
Марвин Пьеринджер
ЦФ
2-1-4-3
22
Васили
21
Рицка
29
Треу
24
Меткалф
8
Смит
18
Вагнер
36
Ирвин
5
Метс
6
Валь
19
Эггештайн
9
Гилявоги
3-2-1-2-2
22
Мюллер
6
Майнка
23
Гимбер
15
Мэлони
23
Траоре
19
Ференбах
3
Шеппнер
10
Ваннер
21
Бек
7
Сиенза
14
Бройниг
21
Рицка
2
Салиакас
2
Салиакас
21
Рицка
18
Вагнер
11
Бухалфа
11
Бухалфа
18
Вагнер
24
Меткалф
11
Саад
11
Саад
24
Меткалф
9
Гилявоги
21
Афолаян
21
Афолаян
9
Гилявоги
23
Траоре
2
Буш
2
Буш
23
Траоре
14
Бройниг
20
Кербер
20
Кербер
14
Бройниг
10
Ваннер
17
Хонзак
17
Хонзак
10
Ваннер
7
Сиенза
31
Конте
31
Конте
7
Сиенза
21
Бек
18
Пьеринджер
18
Пьеринджер
21
Бек
Остались в запасе
Санкт-Паули
Хайденхайм
1
Бен Волль
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
10
Данель Синани
ЦП
25
Адам Дзвигала
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
1
Франк Феллер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Остались в запасе
1
Бен Волль
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
10
Данель Синани
ЦП
25
Адам Дзвигала
ЦФ
Остались в запасе
1
Франк Феллер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Главный тренер
Франк Шмидт
Статистика матча Санкт-Паули - Хайденхайм
2
3
Всего ударов по воротам
11
5
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
2
Нарушения
9
15
Офсайды
1
0
Количество передач
543
349
Сейвы
1
3
Точность передач %
80
70
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
0.92
1.08
Матчи команд
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Санкт-Паули
- : -
06.12.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Динамо Дрезден
2 : 1
28.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Санкт-Паули
- : -
06.12.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хайденхайм
3 : 1
27.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
3 : 1
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм
1 : 1
24.10.2026
Энерги
Информация о матче
Главный судья:
Свен Яблонски
(Бремен)
Стадион:
Миллернтор
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