Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хольштайн - Хайденхайм
Хольштайн - Хайденхайм: обзор матча 02 ноября 2024
Хольштайн
02.11.2024, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Хайденхайм
28'
П. Эррас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хольштайн - Хайденхайм
85'
Замена
С. Конте
️️️️
М. Пьеринджер
85'
Замена
А. Бек
️️️️
П. Ваннер
Замена
Б. Пихлер
️️️️
Ф. Харрес
85'
Желтая карточка
М. Кнудсен
84'
Замена
М. Коменда
️️️️
Т. Пухач
78'
Замена
М. Шульц
️️️️
С. Скрыбски
78'
76'
Желтая карточка
М. Пьеринджер
74'
Замена
М. Бройниг
️️️️
Н. Дорш
74'
Замена
М. Кауфманн
️️️️
Б. Гимбер
70'
Желтая карточка
Я. Шеппнер
67'
Желтая карточка
П. Майнка
Желтая карточка
Ф. Порат
59'
46'
Замена
М. Хонзак
️️️️
Т. Зирслебен
Замена
Ф. Порат
️️️️
А. Гигович
46'
Замена
Л. Розенбом
️️️️
Т. Беккер
46'
Желтая карточка
Н. Ремберг
38'
Желтая карточка
А. Гигович
35'
33'
Желтая карточка
Б. Гимбер
ГОЛ! 1:0!
П. Эррас
Пас отдал
М. Гешвилль
28'
17'
Желтая карточка
Т. Зирслебен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хольштайн
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
8
Тимо Беккер
(К)
ЦЗ
4
Патрик Эррас
ОП
5
Марко Ивежич
ЦП
21
Николай Ремберг
ЦП
4
Магнус Кнудсен
ЦП
8
Армин Гигович
ЦП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
1
Тимон Вайнер
ЦФ
19
Фил Харрес
ЦФ
6
Макс Гешвилль
ЦФ
Хайденхайм
22
Кевин Мюллер
ВР
19
Йонас Ференбах
ЛЗ
6
Патрик Майнка
(К)
ЦЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
23
Бенедикт Гимбер
ЦЗ
23
Омар Траоре
ПЗ
7
Лео Сиенза
ЛВ
6
Никлас Дорш
ОП
3
Ян Шеппнер
ЦП
10
Пауль Ваннер
АП
18
Марвин Пьеринджер
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Хольштайн
31
Marcel Engelhardt
ВР
37
Доминик Яворчек
ЛЗ
23
Лассе Розенбом
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
33
Томас Дахне
ЦФ
3
Марко Коменда
ЦФ
27
Финн Порат
ЦФ
18
Шуто Мачино
ЦФ
11
Бенедикт Пихлер
ЦФ
Хайденхайм
22
Витус Эйхер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
17
Матиас Хонзак
ЛВ
20
Лука Кербер
ЦП
21
Адриан Бек
АП
30
Штефан Шиммер
ЦФ
31
Сирлорд Конте
ЦФ
14
Максимилиан Бройниг
ЦФ
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
2-1-4-1-3
27
Пухач
8
Беккер
4
Эррас
5
Ивежич
4
Кнудсен
8
Гигович
21
Ремберг
7
Скрыбски
6
Гешвилль
19
Харрес
1
Вайнер
3-3-1-2-1
22
Мюллер
6
Майнка
4
Зирслебен
23
Гимбер
23
Траоре
6
Дорш
19
Ференбах
3
Шеппнер
10
Ваннер
7
Сиенза
18
Пьеринджер
8
Беккер
23
Розенбом
23
Розенбом
8
Беккер
7
Скрыбски
10
Шульц
10
Шульц
7
Скрыбски
27
Пухач
3
Коменда
3
Коменда
27
Пухач
8
Гигович
27
Порат
27
Порат
8
Гигович
19
Харрес
11
Пихлер
11
Пихлер
19
Харрес
10
Ваннер
21
Бек
21
Бек
10
Ваннер
4
Зирслебен
17
Хонзак
17
Хонзак
4
Зирслебен
18
Пьеринджер
31
Конте
31
Конте
18
Пьеринджер
6
Дорш
14
Бройниг
14
Бройниг
6
Дорш
23
Гимбер
29
Кауфманн
29
Кауфманн
23
Гимбер
Остались в запасе
Хольштайн
Хайденхайм
31
Marcel Engelhardt
ВР
37
Доминик Яворчек
ЛЗ
33
Томас Дахне
ЦФ
18
Шуто Мачино
ЦФ
22
Витус Эйхер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
20
Лука Кербер
ЦП
30
Штефан Шиммер
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Остались в запасе
31
Marcel Engelhardt
ВР
37
Доминик Яворчек
ЛЗ
33
Томас Дахне
ЦФ
18
Шуто Мачино
ЦФ
Остались в запасе
22
Витус Эйхер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
20
Лука Кербер
ЦП
30
Штефан Шиммер
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Статистика матча Хольштайн - Хайденхайм
4
5
Всего ударов по воротам
11
17
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
5
6
Нарушения
16
14
Офсайды
1
0
Количество передач
328
387
Сейвы
4
5
Точность передач %
73
78
Удары мимо ворот
4
9
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
8
14
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.76
1.02
Матчи команд
Хольштайн
Германия. Кубок, 1/8 финала
Хольштайн
- : -
01.12.2026
Кельн
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хольштайн
3 : 0
28.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Санкт-Паули
- : -
06.12.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хайденхайм
3 : 1
27.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
3 : 1
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм
1 : 1
24.10.2026
Энерги
Информация о матче
Главный судья:
Франк Вилленборг
(Оснабрюк)
Стадион:
Holstein-Stadion, Kiel
Новости команд
Все
Хольштайн
Хайденхайм
Кубок Германии: шансы «Хольштайна» и «Хоффенхайма» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Экс-чемпион Германии может вылететь из Бундеслиги
18 мая
3
«Хайденхайм» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2026
16 мая
«Хайденхайм» – «Майнц»: прогноз и ставки на матч 16 мая 2026 с коэффициентом 1.90
15 мая
«Кельн» – «Хайденхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
Кубок Германии: шансы «Хольштайна» и «Хоффенхайма» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
«Хольштайн» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2026
4 февраля
«Хольштайн» – «Штутгарт»: прогноз и ставки на матч 4 февраля 2026 с коэффициентом 1.7
3 февраля
«Гамбург» – «Хольштайн Киль»: прогноз и ставки на матч 3 декабря 2025 с коэффициентом 1.88
2025.12.02 10:34
«Боруссия Д» – «Хольштайн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2025
2025.05.17 15:20
Экс-чемпион Германии может вылететь из Бундеслиги
18 мая
3
«Хайденхайм» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2026
16 мая
«Хайденхайм» – «Майнц»: прогноз и ставки на матч 16 мая 2026 с коэффициентом 1.90
15 мая
«Кельн» – «Хайденхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
«Кельн» – «Хайденхайм»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 1.70
9 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+