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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хайденхайм - Аугсбург
Хайденхайм - Аугсбург: обзор матча 01 сентября 2024
Хайденхайм
01.09.2024, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
4 : 0
Завершен
Аугсбург
9'
П. Ваннер (П)
30'
Л. Сиенза
69'
А. Бек
73'
М. Бройниг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хайденхайм - Аугсбург
90'
+5
Желтая карточка
Р. Варгас
Желтая карточка
М. Хонзак
90'
+5
Замена
Т. Зирслебен
️️️️
А. Бек
81'
Замена
М. Хонзак
️️️️
Л. Сиенза
81'
74'
Замена
К. Якич
️️️️
А. Майер
ГОЛ! 4:0!
М. Бройниг
Пас отдал
С. Конте
73'
Замена
М. Бройниг
️️️️
М. Пьеринджер
70'
Замена
С. Конте
️️️️
П. Ваннер
70'
69'
Желтая карточка
Э. Реджбечай
ГОЛ! 3:0!
А. Бек
Пас отдал
П. Ваннер
69'
67'
Желтая карточка
К. Шлоттербек
63'
Замена
М. Кемюр
️️️️
Т. Брайтхаупт
59'
Замена
С. Мунье
️️️️
Ф. Тиц
46'
Замена
Р. Варгас
️️️️
Ф. Йенсен
46'
Замена
М. Вольф
️️️️
М. Педерсен
45'
+7
Желтая карточка
Д. Гаувелеув
Замена
Л. Кербер
️️️️
Л. Мэлони
41'
ГОЛ! 2:0!
Л. Сиенза
Пас отдал
М. Пьеринджер
30'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Ваннер
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хайденхайм
22
Кевин Мюллер
ВР
19
Йонас Ференбах
ЛЗ
6
Патрик Майнка
(К)
ЦЗ
23
Бенедикт Гимбер
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
23
Омар Траоре
ПЗ
7
Лео Сиенза
ЛВ
3
Ян Шеппнер
ЦП
21
Адриан Бек
АП
10
Пауль Ваннер
АП
18
Марвин Пьеринджер
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Аугсбург
22
Недилько Лабрович
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
14
Джеффри Гаувелеув
(К)
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
18
Тим Брайтхаупт
ОП
10
Арне Майер
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
97
Фредрик Йенсен
АП
9
Филлип Тиц
ЦФ
99
Самуэль Эссенде
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Хайденхайм
22
Витус Эйхер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
17
Матиас Хонзак
ЛВ
20
Лука Кербер
ЦП
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
14
Максимилиан Бройниг
ЦФ
31
Сирлорд Конте
ЦФ
Аугсбург
30
Даниэль Клейн
ВР
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
7
Хенри Кудоссу
ЦП
10
Мерт Кемюр
АП
9
Стив Мунье
ЦФ
7
Юсуф Кабадайи
ЦФ
3-2-1-3-1
22
Мюллер
6
Майнка
23
Гимбер
15
Мэлони
19
Ференбах
23
Траоре
3
Шеппнер
7
Сиенза
10
Ваннер
21
Бек
18
Пьеринджер
4-2-1-1-2
22
Лабрович
22
Педерсен
14
Гаувелеув
13
Шлоттербек
13
Яннулис
18
Брайтхаупт
10
Майер
37
Реджбечай
97
Йенсен
99
Эссенде
9
Тиц
21
Бек
4
Зирслебен
4
Зирслебен
21
Бек
15
Мэлони
20
Кербер
20
Кербер
15
Мэлони
7
Сиенза
17
Хонзак
17
Хонзак
7
Сиенза
18
Пьеринджер
14
Бройниг
14
Бройниг
18
Пьеринджер
10
Ваннер
31
Конте
31
Конте
10
Ваннер
22
Педерсен
27
Вольф
27
Вольф
22
Педерсен
10
Майер
18
Якич
18
Якич
10
Майер
18
Брайтхаупт
10
Кемюр
10
Кемюр
18
Брайтхаупт
97
Йенсен
11
Варгас
11
Варгас
97
Йенсен
9
Тиц
9
Мунье
9
Мунье
9
Тиц
Остались в запасе
Хайденхайм
Аугсбург
22
Витус Эйхер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
30
Даниэль Клейн
ВР
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
7
Хенри Кудоссу
ЦП
7
Юсуф Кабадайи
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
22
Витус Эйхер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
Остались в запасе
30
Даниэль Клейн
ВР
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
7
Хенри Кудоссу
ЦП
7
Юсуф Кабадайи
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Хайденхайм - Аугсбург
1
4
Всего ударов по воротам
15
15
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
5
6
Нарушения
15
10
Офсайды
2
2
Количество передач
296
523
Сейвы
0
4
Точность передач %
75
84
Удары мимо ворот
5
11
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
6
7
xG (ожидаемые голы)
3.05
0.68
Матчи команд
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Санкт-Паули
- : -
06.12.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хайденхайм
3 : 1
27.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
3 : 1
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм
1 : 1
24.10.2026
Энерги
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Петерсен
(Штутгарт)
Стадион:
Войс-Арена
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