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Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Хайденхайм
Боруссия М - Хайденхайм: обзор матча 19 октября 2024
Боруссия М
19.10.2024, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
3 : 2
Завершен
Хайденхайм
22'
К. Итакура
62'
Т. Кляйнденст
75'
Т. Кляйнденст (П)
12'
Л. Сиенза
80'
М. Пьеринджер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия М - Хайденхайм
Замена
Ф. Нойхаус
️️️️
А. Плеа
89'
Замена
Ф. Чародиа
️️️️
Д. Скалли
89'
Желтая карточка
Ю. Вайгль
88'
Замена
Ф. Сандер
️️️️
Р. Райц
85'
83'
Желтая карточка
Л. Кербер
Замена
Т. Чванчара
️️️️
Ф. Онора
81'
Замена
К. Штегер
️️️️
Р. Хак
81'
81'
Замена
Л. Кербер
️️️️
Б. Гимбер
81'
Замена
Ш. Шиммер
️️️️
М. Буш
80'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
М. Пьеринджер
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Т. Кляйнденст
75'
71'
Желтая карточка
Б. Гимбер
67'
Замена
М. Кауфманн
️️️️
П. Ваннер
67'
Замена
М. Хонзак
️️️️
Л. Сиенза
ГОЛ! 2:1!
Т. Кляйнденст
Пас отдал
А. Плеа
62'
59'
Замена
С. Конте
️️️️
А. Бек
Желтая карточка
Т. Кляйнденст
53'
39'
Желтая карточка
Я. Шеппнер
Желтая карточка
Р. Хак
31'
ГОЛ! 1:1!
К. Итакура
Пас отдал
А. Плеа
22'
12'
ГОЛ! 0:1!
Л. Сиенза
Пас отдал
Я. Шеппнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Мориц Николас
ВР
6
Ко Итакура
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
25
Робин Хак
ЛВ
5
Юлиан Вайгль
(К)
ОП
20
Рокко Райц
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Хайденхайм
22
Кевин Мюллер
ВР
19
Йонас Ференбах
ЛЗ
6
Патрик Майнка
(К)
ЦЗ
23
Бенедикт Гимбер
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
7
Лео Сиенза
ЛВ
3
Ян Шеппнер
ЦП
21
Адриан Бек
АП
10
Пауль Ваннер
АП
18
Марвин Пьеринджер
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
16
Филипп Сандер
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
70
Томаш Чванчара
ЦФ
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
13
Shio Fukuda
ЦФ
Хайденхайм
22
Витус Эйхер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
23
Омар Траоре
ПЗ
17
Матиас Хонзак
ЛВ
20
Лука Кербер
ЦП
30
Штефан Шиммер
ЦФ
31
Сирлорд Конте
ЦФ
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Николас
22
Ляйнер
6
Итакура
5
Фридрих
29
Скалли
5
Вайгль
20
Райц
25
Хак
9
Онора
11
Кляйнденст
14
Плеа
3-2-1-3-1
22
Мюллер
6
Майнка
23
Гимбер
15
Мэлони
2
Буш
19
Ференбах
3
Шеппнер
21
Бек
10
Ваннер
7
Сиенза
18
Пьеринджер
29
Скалли
2
Чародиа
2
Чародиа
29
Скалли
20
Райц
16
Сандер
16
Сандер
20
Райц
14
Плеа
10
Нойхаус
10
Нойхаус
14
Плеа
25
Хак
7
Штегер
7
Штегер
25
Хак
9
Онора
70
Чванчара
70
Чванчара
9
Онора
23
Гимбер
20
Кербер
20
Кербер
23
Гимбер
7
Сиенза
17
Хонзак
17
Хонзак
7
Сиенза
2
Буш
30
Шиммер
30
Шиммер
2
Буш
21
Бек
31
Конте
31
Конте
21
Бек
10
Ваннер
29
Кауфманн
29
Кауфманн
10
Ваннер
Остались в запасе
Боруссия М
Хайденхайм
21
Тобиас Зиппель
ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
13
Shio Fukuda
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
22
Витус Эйхер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
23
Омар Траоре
ПЗ
Главный тренер
Франк Шмидт
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
13
Shio Fukuda
ЦФ
Остались в запасе
22
Витус Эйхер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
23
Омар Траоре
ПЗ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Франк Шмидт
Статистика матча Боруссия М - Хайденхайм
3
3
Всего ударов по воротам
20
18
Удары в створ
10
6
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
6
3
Нарушения
15
9
Офсайды
0
2
Количество передач
516
252
Сейвы
4
7
Точность передач %
82
68
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
17
13
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
3.13
1.6
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Кубок, 1/8 финала
Боруссия М
- : -
01.12.2026
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
3 : 3
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Санкт-Паули
- : -
06.12.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хайденхайм
3 : 1
27.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
3 : 1
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм
1 : 1
24.10.2026
Энерги
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Боруссия-Парк
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