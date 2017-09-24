|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Факел
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.11.2017
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|1:2
|Тамбов (Тамбов)
|18.11.2017
|1' -68'
|Оренбург (Оренбург)
|5:0
|Факел (Воронеж)
|12.11.2017
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Сибирь (Новосибирск)
|08.11.2017
|Был в запасе
|Тюмень (Тюмень)
|0:0
|Факел (Воронеж)
|04.11.2017
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|0:0
|Сочи (Сочи)
|29.10.2017
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|0:1
|Факел (Воронеж)
|21.10.2017
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Химки (Химки)
|07.10.2017
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|1:0
|Крылья Советов (Самара)
|30.09.2017
|Был в запасе
|Пари НН (Нижний Новгород)
|2:1
|Факел (Воронеж)
|24.09.2017
|Был в запасе
|Луч (Владивосток)
|0:0
|Факел (Воронеж)
|16.09.2017
|Был в запасе
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|2:2
|Факел (Воронеж)
|10.09.2017
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|2:0
|Ротор (Волгоград)
|06.09.2017
|Был в запасе
|Авангард (Курск)
|2:0
|Факел (Воронеж)
|02.09.2017
|Был в запасе
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|4:1
|Факел (Воронеж)
|27.08.2017
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|1:3
|Енисей (Красноярск)
|19.08.2017
|Был в запасе
|Балтика (Калининград)
|0:1
|Факел (Воронеж)
|13.08.2017
|1' -60'
|Факел (Воронеж)
|0:3
|Спартак-2 (Москва)
|09.08.2017
|1' -90'
|Тамбов (Тамбов)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|08.07.2017
|Был в запасе
|Волгарь (Астрахань)
|0:0
|Факел (Воронеж)