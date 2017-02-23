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Максим Малышев
Статистика
Максим Малышев - статистика
Завершил карьеру
24 декабря 1992 (33)
#17 | Защитник
181 см | 76 кг
Украина
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Трансферы
Статистика по турнирам
Лига Европы 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Украина. Плей-офф 2016/2017
Украина. Премьер-Лига 2016/2017
Лига Европы 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Украина. Кубок 2015/2016
Украина. Премьер-Лига 2015/2016
Украина. Кубок 2014/2015
Украина. Премьер-Лига 2014/2015
Украина. Премьер-Лига 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шахтер
8
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/16 финала
Шахтер
0 : 2
23.02.2017
Сельта
1' - 112'
Лига Европы, 1/16 финала
Сельта
0 : 1
16.02.2017
Шахтер
1' - 90'
75'
Лига Европы, 6 тур
Брага
2 : 4
08.12.2016
Шахтер
1' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Шахтер
4 : 0
24.11.2016
Коньяспор
1' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Гент
3 : 5
03.11.2016
Шахтер
72' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Шахтер
5 : 0
20.10.2016
Гент
1' - 90'
85'
Лига Европы, 2 тур
Шахтер
2 : 0
29.09.2016
Брага
90' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Коньяспор
0 : 1
15.09.2016
Шахтер
90' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Истанбул Башакшехир
1 : 2
18.08.2016
Шахтер
Был в запасе
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