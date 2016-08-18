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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Истанбул Башакшехир - Шахтер
Истанбул Башакшехир - Шахтер: обзор матча 18 августа 2016
Истанбул Башакшехир
18.08.2016, четверг, 20:30
Лига Европы, 4 раунд
1 : 2
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Шахтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Шахтер
88'
Желтая карточка
Исмаили
71'
Замена
А. Пятов
️️️️
А. Пятов
Начало матча
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Шахтер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский
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Истанбул Башакшехир
Шахтер
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