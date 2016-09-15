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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Коньяспор - Шахтер
Коньяспор - Шахтер: обзор матча 15 сентября 2016
Коньяспор
15.09.2016, четверг, 22:05
Лига Европы, группа H, 1 тур
0 : 1
Завершен
Шахтер
76'
Ф. Феррейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коньяспор - Шахтер
90'
+3
Замена
М. Малышев
️️️️
В. Коваленко
90'
Замена
Эдуардо
️️️️
Ф. Феррейра
Замена
Х. Ибрагим Сонмез
️️️️
Й. Йонссон
85'
Замена
А. Меха
️️️️
Д. Милошевич
77'
76'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Феррейра
Пас отдал
Б. Бутко
74'
Желтая карточка
Фред
Замена
И. Хора
️️️️
Р. Байич
70'
67'
Замена
Тайсон
️️️️
Бернард
Желтая карточка
Р. Байич
15'
Желтая карточка
А. Туран
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
26
Ягош Вукович
ЦЗ
8
Али Камдали
ЦЗ
4
Али Туран
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
42
Омер Али Саинер
ПП
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Айкют Кочаман
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
21
Виктор Коваленко
АП
7
Фред
ПП
10
Марлос
ПВ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Коньяспор
1
Кайя Таракджи
ВР
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
14
Марк Кибонг Мбамба
ЦП
88
Иоан Хора
ЦП
17
Альбан Меха
ПП
61
Халил Ибрагим Сонмез
ЦФ
Шахтер
30
Никита Шевченко
ВР
18
Иван Ордец
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
17
Максим Малышев
ОП
31
Дентиньо
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
3-3-3-1
1
Киринтили
4
Туран
89
Скубич
30
Дуглас
8
Камдали
16
Йонссон
26
Вукович
8
Хаджиахметович
27
Милошевич
42
Саинер
11
Байич
4-1-1-3-1
30
Пятов
91
Бутко
50
Кучер
44
Ракицкий
31
Исмаили
27
Степаненко
7
Фред
10
Марлос
21
Коваленко
11
Бернард
14
Феррейра
16
Йонссон
61
Сонмез
61
Сонмез
16
Йонссон
11
Байич
88
Хора
88
Хора
11
Байич
27
Милошевич
17
Меха
17
Меха
27
Милошевич
21
Коваленко
17
Малышев
17
Малышев
21
Коваленко
14
Феррейра
9
Эдуардо
9
Эдуардо
14
Феррейра
11
Бернард
11
Тайсон
11
Тайсон
11
Бернард
Остались в запасе
Коньяспор
Шахтер
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
1
Кайя Таракджи
ВР
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
14
Марк Кибонг Мбамба
ЦП
Главный тренер
Айкют Кочаман
31
Дентиньо
ЦФ
30
Никита Шевченко
ВР
18
Иван Ордец
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
1
Кайя Таракджи
ВР
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
14
Марк Кибонг Мбамба
ЦП
Остались в запасе
31
Дентиньо
ЦФ
30
Никита Шевченко
ВР
18
Иван Ордец
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
Главный тренер
Айкют Кочаман
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Коньяспор - Шахтер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Шергенхофер
(Форарльберг)
Стадион:
Конья
Где смотреть матч:
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