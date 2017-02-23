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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Шахтер - Сельта
Шахтер - Сельта: обзор матча 23 февраля 2017
Шахтер
23.02.2017, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 2
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Сельта
90+1'
Я. Аспас (П)
108'
Г. Кабрал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Сельта
Желтая карточка
Д. Срна
119'
116'
Желтая карточка
Т. Бонгонда
113'
Желтая карточка
Д. Гуидетти
Замена
А. Борячук
️️️️
М. Малышев
112'
108'
ГОЛ! 0:2!
Г. Кабрал
Пас отдал
Х. Санчес
Желтая карточка
Фред
90'
+3
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Я. Аспас
Желтая карточка
Я. Ракицкий
89'
85'
Замена
Д. Росси
️️️️
П. Систо
Замена
Бернард
️️️️
Тайсон
83'
80'
Замена
Т. Бонгонда
️️️️
Д. Васс
Замена
Т. Степаненко
️️️️
В. Коваленко
73'
63'
Желтая карточка
Х. Кастро
58'
Замена
Х. Санчес
️️️️
Ф. Ронкалья
Желтая карточка
Г. Бланко Лещук
36'
26'
Желтая карточка
Ф. Ронкалья
13'
Желтая карточка
Я. Аспас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
17
Максим Малышев
ОП
21
Виктор Коваленко
АП
7
Фред
ПП
10
Марлос
ПВ
11
Тайсон
ЦФ
29
Густаво Бланко Лещук
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
11
Джон Гуидетти
АП
19
Пабло Эрнандес
ПП
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Шахтер
30
Никита Шевченко
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
21
Александр Зубков
ПВ
23
Андрей Борячук
ЦФ
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
21
Марсело Диас
ОП
19
Хосабед Санчес
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
4-1-1-2-2
30
Пятов
31
Исмаили
44
Ракицкий
18
Ордец
33
Срна
17
Малышев
7
Фред
21
Коваленко
10
Марлос
29
Бланко Лещук
11
Тайсон
3-2-3-1-1
1
Альварес
22
Мальо
22
Кабрал
3
Фонтас
14
Ронкалья
17
Кастро
19
Эрнандес
77
Систо
10
Васс
11
Гуидетти
10
Аспас
21
Коваленко
27
Степаненко
27
Степаненко
21
Коваленко
11
Тайсон
11
Бернард
11
Бернард
11
Тайсон
17
Малышев
23
Борячук
23
Борячук
17
Малышев
10
Васс
10
Бонгонда
10
Бонгонда
10
Васс
14
Ронкалья
19
Санчес
19
Санчес
14
Ронкалья
77
Систо
25
Росси
25
Росси
77
Систо
Остались в запасе
Шахтер
Сельта
21
Александр Зубков
ПВ
30
Никита Шевченко
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
Главный тренер
Паулу Фонсека
36
Рубен Бланко
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
21
Марсело Диас
ОП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
21
Александр Зубков
ПВ
30
Никита Шевченко
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
21
Марсело Диас
ОП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Шахтер - Сельта
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Славко Винчич
Стадион:
Арена-Львов
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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