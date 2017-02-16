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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Сельта - Шахтер
Сельта - Шахтер: обзор матча 16 февраля 2017
Сельта
16.02.2017, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 1
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Шахтер
27'
Г. Бланко Лещук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Шахтер
90'
+3
Замена
М. Азеведо
️️️️
Марлос
84'
Замена
Бернард
️️️️
Тайсон
Замена
Д. Росси
️️️️
Д. Гуидетти
84'
81'
Желтая карточка
Я. Ракицкий
Желтая карточка
Я. Аспас
75'
75'
Желтая карточка
М. Малышев
Замена
Х. Санчес
️️️️
Н. Радойя
74'
Желтая карточка
Д. Васс
71'
Желтая карточка
Н. Радойя
67'
Замена
П. Систо
️️️️
Т. Бонгонда
58'
45'
+4
Желтая карточка
Д. Срна
45'
+1
Желтая карточка
Тайсон
45'
Замена
В. Коваленко
️️️️
Дентиньо
41'
Желтая карточка
И. Ордец
27'
ГОЛ! 0:1!
Г. Бланко Лещук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
22
Неманья Радойя
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
17
Максим Малышев
ОП
7
Фред
ЦП
10
Марлос
ПВ
31
Дентиньо
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
29
Густаво Бланко Лещук
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
21
Марсело Диас
ОП
77
Пионе Систо
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Шахтер
30
Никита Шевченко
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
21
Виктор Коваленко
АП
23
Андрей Борячук
ЦФ
4-3-1-2
1
Альварес
17
Кастро
22
Мальо
22
Кабрал
14
Ронкалья
10
Васс
19
Эрнандес
22
Радойя
10
Бонгонда
11
Гуидетти
10
Аспас
4-1-1-1-3
30
Пятов
33
Срна
18
Ордец
44
Ракицкий
31
Исмаили
17
Малышев
7
Фред
10
Марлос
29
Бланко Лещук
11
Тайсон
31
Дентиньо
10
Бонгонда
77
Систо
77
Систо
10
Бонгонда
22
Радойя
19
Санчес
19
Санчес
22
Радойя
11
Гуидетти
25
Росси
25
Росси
11
Гуидетти
10
Марлос
6
Азеведо
6
Азеведо
10
Марлос
31
Дентиньо
21
Коваленко
21
Коваленко
31
Дентиньо
11
Тайсон
11
Бернард
11
Бернард
11
Тайсон
Остались в запасе
Сельта
Шахтер
36
Рубен Бланко
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
21
Марсело Диас
ОП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
30
Никита Шевченко
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
23
Андрей Борячук
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
21
Марсело Диас
ОП
Остались в запасе
30
Никита Шевченко
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
23
Андрей Борячук
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Сельта - Шахтер
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Гедиминас Мажейка
(Каунас)
Стадион:
Балаидос
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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