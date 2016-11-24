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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Шахтер - Коньяспор
Шахтер - Коньяспор: обзор матча 24 ноября 2016
Шахтер
24.11.2016, четверг, 21:00
Лига Европы, группа H, 5 тур
4 : 0
Завершен
Коньяспор
11'
А. Бартакжи (АГ)
36'
Дентиньо
66'
Эдуардо
74'
Бернард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Коньяспор
Желтая карточка
Т. Степаненко
86'
83'
Замена
Р. Байич
️️️️
И. Хора
Замена
Т. Степаненко
️️️️
А. Борячук
79'
ГОЛ! 4:0!
Бернард
Пас отдал
А. Борячук
74'
ГОЛ! 3:0!
Эдуардо
Пас отдал
Д. Срна
66'
Замена
Эдуардо
️️️️
Тайсон
64'
63'
Замена
Х. Ибрагим Сонмез
️️️️
Д. Милошевич
Замена
В. Танковский
️️️️
В. Коваленко
46'
Желтая карточка
Д. Срна
37'
ГОЛ! 2:0!
Дентиньо
Пас отдал
Тайсон
36'
Желтая карточка
В. Коваленко
28'
16'
Замена
А. Меха
️️️️
А. Камдали
Желтая карточка
А. Борячук
12'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Бартакжи
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Никита Шевченко
ВР
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
17
Максим Малышев
ОП
21
Виктор Коваленко
АП
11
Бернард
АП
31
Дентиньо
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
23
Андрей Борячук
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Коньяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
8
Али Камдали
ЦЗ
54
Мехмет Услу
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
88
Иоан Хора
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
14
Марк Кибонг Мбамба
ПП
Главный тренер
Айкют Кочаман
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
10
Марлос
ПВ
9
Эдуардо
ЦФ
Коньяспор
1
Кайя Таракджи
ВР
4
Али Туран
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
17
Альбан Меха
ПП
61
Халил Ибрагим Сонмез
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
9
Димитар Рангелов
ЦФ
4-1-2-3
30
Шевченко
22
Матвиенко
18
Ордец
27
Кривцов
33
Срна
17
Малышев
11
Бернард
21
Коваленко
23
Борячук
11
Тайсон
31
Дентиньо
3-2-4
1
Киринтили
54
Услу
2
Финдикли
5
Ай
42
Саинер
8
Камдали
14
Мбамба
88
Хора
27
Милошевич
8
Хаджиахметович
21
Коваленко
6
Танковский
6
Танковский
21
Коваленко
23
Борячук
27
Степаненко
27
Степаненко
23
Борячук
11
Тайсон
9
Эдуардо
9
Эдуардо
11
Тайсон
27
Милошевич
61
Сонмез
61
Сонмез
27
Милошевич
8
Камдали
17
Меха
17
Меха
8
Камдали
88
Хора
11
Байич
11
Байич
88
Хора
Остались в запасе
Шахтер
Коньяспор
1
Антон Каниболоцкий
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
10
Марлос
ПВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
1
Кайя Таракджи
ВР
4
Али Туран
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
9
Димитар Рангелов
ЦФ
Главный тренер
Айкют Кочаман
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
10
Марлос
ПВ
Остались в запасе
1
Кайя Таракджи
ВР
4
Али Туран
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
9
Димитар Рангелов
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Айкют Кочаман
Статистика матча Шахтер - Коньяспор
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Клэнси
Стадион:
Арена-Львов
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