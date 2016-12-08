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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Брага - Шахтер
Брага - Шахтер: обзор матча 08 декабря 2016
Брага
08.12.2016, четверг, 19:00
Лига Европы, группа H, 6 тур
2 : 4
Завершен
Шахтер
43'
Н. Стоилькович
89'
Н. Вукчевич
22'
С. Кривцов
39'
Тайсон
62'
С. Кривцов
66'
Тайсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брага - Шахтер
ГОЛ! 2:4!
Н. Вукчевич
Пас отдал
Алан
89'
75'
Желтая карточка
Дентиньо
Желтая карточка
Н. Вукчевич
75'
75'
Замена
Ф. Феррейра
️️️️
А. Борячук
74'
Желтая карточка
Тайсон
Замена
Алан
️️️️
Н. Стоилькович
70'
67'
Желтая карточка
С. Кривцов
Замена
О. Бенитес
️️️️
В. Эдуарду
66'
66'
ГОЛ! 1:4!
Тайсон
Пас отдал
Н. Матвиенко
62'
ГОЛ! 1:3!
С. Кривцов
Пас отдал
Фред
61'
Замена
Фред
️️️️
В. Танковский
58'
Замена
Бернард
️️️️
Марлос
Замена
А. Хассан
️️️️
Р. Фонте
58'
57'
Желтая карточка
В. Танковский
ГОЛ! 1:2!
Н. Стоилькович
Пас отдал
Р. Орта
43'
39'
ГОЛ! 0:2!
Тайсон
Пас отдал
Марлос
22'
ГОЛ! 0:1!
С. Кривцов
Пас отдал
Марлос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
28
Марафона
ВР
3
Лазар Рошич
ЦЗ
2
Байано
ЦЗ
25
Андре Пинту
ЦЗ
87
Марсело Гойано
ЦЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
17
Никола Вукчевич
ОП
25
Педру Тиба
ЦП
9
Вилсон Эдуарду
ПП
17
Руи Фонте
ЦФ
29
Никола Стоилькович
РФ
Главный тренер
Жозе Пезейру
Шахтер
30
Никита Шевченко
ВР
18
Иван Ордец
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
17
Максим Малышев
ОП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
10
Марлос
ПВ
31
Дентиньо
ЦФ
23
Андрей Борячук
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Брага
1
Матеус
ВР
16
Джаван
ЦЗ
4
Артур Жорже
ЦЗ
88
Марко Бакич
ЦП
30
Алан
ПП
26
Оскар Бенитес
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
7
Фред
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
4-1-2-1-2
28
Марафона
3
Рошич
25
Пинту
87
Гойано
2
Байано
17
Вукчевич
25
Педру Тиба
9
Эдуарду
21
Орта
17
Фонте
29
Стоилькович
4-1-1-1-3
30
Шевченко
27
Кривцов
91
Бутко
22
Матвиенко
18
Ордец
17
Малышев
6
Танковский
10
Марлос
11
Тайсон
23
Борячук
31
Дентиньо
9
Эдуарду
26
Бенитес
26
Бенитес
9
Эдуарду
29
Стоилькович
30
Алан
30
Алан
29
Стоилькович
17
Фонте
19
Хассан
19
Хассан
17
Фонте
6
Танковский
7
Фред
7
Фред
6
Танковский
10
Марлос
11
Бернард
11
Бернард
10
Марлос
23
Борячук
14
Феррейра
14
Феррейра
23
Борячук
Остались в запасе
Брага
Шахтер
1
Матеус
ВР
16
Джаван
ЦЗ
4
Артур Жорже
ЦЗ
88
Марко Бакич
ЦП
Главный тренер
Жозе Пезейру
1
Антон Каниболоцкий
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
21
Виктор Коваленко
АП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
1
Матеус
ВР
16
Джаван
ЦЗ
4
Артур Жорже
ЦЗ
88
Марко Бакич
ЦП
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
21
Виктор Коваленко
АП
Главный тренер
Жозе Пезейру
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Брага - Шахтер
1
10
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
10
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Али Палабыйык
(Анкара)
Стадион:
Брага Мунисипаль
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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