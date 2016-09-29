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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Шахтер - Брага
Шахтер - Брага: обзор матча 29 сентября 2016
Шахтер
29.09.2016, четверг, 20:00
Лига Европы, группа H, 2 тур
2 : 0
Завершен
Брага
5'
Т. Степаненко
56'
В. Коваленко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Брага
Замена
М. Малышев
️️️️
В. Коваленко
90'
+2
Замена
Дентиньо
️️️️
Ф. Феррейра
85'
Желтая карточка
А. Кучер
82'
82'
Желтая карточка
Н. Стоилькович
Замена
Тайсон
️️️️
Марлос
74'
67'
Замена
Т. Мартинес
️️️️
В. Эдуарду
67'
Замена
М. Бакич
️️️️
П. Сантуш
Желтая карточка
Т. Степаненко
65'
63'
Желтая карточка
П. Сантуш
58'
Замена
Н. Стоилькович
️️️️
Р. Орта
ГОЛ! 2:0!
В. Коваленко
56'
54'
Желтая карточка
Н. Вукчевич
Вторая желтая
Фред
47'
Желтая карточка
Фред
25'
ГОЛ! 1:0!
Т. Степаненко
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
7
Фред
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
10
Марлос
ПВ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Брага
28
Марафона
ВР
87
Марсело Гойано
ЦЗ
3
Лазар Рошич
ЦЗ
2
Байано
ЦЗ
4
Артур Жорже
ЦЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
17
Никола Вукчевич
ОП
63
Мауро
ЦП
7
Педру Сантуш
ПВ
9
Вилсон Эдуарду
ЛФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Жозе Пезейру
Шахтер
1
Олег Кудрик
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
17
Максим Малышев
ОП
31
Дентиньо
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Брага
1
Матеус
ВР
16
Джаван
ЦЗ
25
Педру Тиба
ЦП
10
Томас Мартинес
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
30
Алан
ПП
29
Никола Стоилькович
ЦФ
4-1-1-3-1
30
Пятов
31
Исмаили
50
Кучер
91
Бутко
18
Ордец
27
Степаненко
7
Фред
11
Бернард
21
Коваленко
10
Марлос
14
Феррейра
4-1-1-2-2
28
Марафона
3
Рошич
2
Байано
4
Жорже
87
Гойано
17
Вукчевич
63
Мауро
7
Сантуш
21
Орта
19
Хассан
9
Эдуарду
14
Феррейра
31
Дентиньо
31
Дентиньо
14
Феррейра
21
Коваленко
17
Малышев
17
Малышев
21
Коваленко
10
Марлос
11
Тайсон
11
Тайсон
10
Марлос
9
Эдуарду
10
Мартинес
10
Мартинес
9
Эдуарду
7
Сантуш
88
Бакич
88
Бакич
7
Сантуш
21
Орта
29
Стоилькович
29
Стоилькович
21
Орта
Остались в запасе
Шахтер
Брага
1
Олег Кудрик
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
1
Матеус
ВР
16
Джаван
ЦЗ
25
Педру Тиба
ЦП
30
Алан
ПП
Главный тренер
Жозе Пезейру
Остались в запасе
1
Олег Кудрик
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
9
Эдуардо
ЦФ
Остались в запасе
1
Матеус
ВР
16
Джаван
ЦЗ
25
Педру Тиба
ЦП
30
Алан
ПП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Жозе Пезейру
Статистика матча Шахтер - Брага
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Арена-Львов
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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