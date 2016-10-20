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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Шахтер - Гент
Шахтер - Гент: обзор матча 20 октября 2016
Шахтер
20.10.2016, четверг, 20:00
Лига Европы, группа H, 3 тур
5 : 0
Завершен
Гент
12'
В. Коваленко
30'
Ф. Феррейра
46'
Бернард
75'
Тайсон
85'
М. Малышев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Гент
Желтая карточка
Эдуардо
90'
ГОЛ! 5:0!
М. Малышев
Пас отдал
Марлос
85'
Замена
Эдуардо
️️️️
Ф. Феррейра
81'
ГОЛ! 4:0!
Тайсон
Пас отдал
Ф. Феррейра
75'
Замена
Тайсон
️️️️
Бернард
74'
72'
Замена
Б. Деягер
️️️️
Д. Миличевич
65'
Замена
И. Рабиу
️️️️
Х. ван дер Брюгген
ГОЛ! 3:0!
Бернард
Пас отдал
Дентиньо
46'
45'
Замена
К. Кулибали
️️️️
Ж. Пербе
Замена
Дентиньо
️️️️
В. Коваленко
38'
37'
Желтая карточка
Н. Асаре
ГОЛ! 2:0!
Ф. Феррейра
Пас отдал
Марлос
30'
ГОЛ! 1:0!
В. Коваленко
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
17
Максим Малышев
ОП
21
Виктор Коваленко
АП
10
Марлос
ПВ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Гент
55
Рами Гершон
ВР
35
Якоб Ринне
ВР
23
Стефан Митрович
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
16
Кеннет Сайеф
ЛП
27
Мозес Саймон
ЛВ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
77
Даниэль Миличевич
ЦП
10
Ренато Нето
ЦП
21
Нана Асаре
ЦП
24
Жереми Пербе
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
91
Богдан Бутко
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
31
Дентиньо
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
23
Андрей Борячук
ЦФ
Гент
20
Янник Толен
ВР
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
19
Брехт Деягер
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
4-2-3-1
30
Пятов
31
Исмаили
50
Кучер
44
Ракицкий
33
Срна
27
Степаненко
17
Малышев
11
Бернард
21
Коваленко
10
Марлос
14
Феррейра
2-1-4-1-1
55
Гершон
25
Фоке
23
Митрович
28
ван дер Брюгген
77
Миличевич
10
Нето
21
Асаре
16
Сайеф
27
Саймон
24
Пербе
21
Коваленко
31
Дентиньо
31
Дентиньо
21
Коваленко
14
Феррейра
9
Эдуардо
9
Эдуардо
14
Феррейра
11
Бернард
11
Тайсон
11
Тайсон
11
Бернард
28
ван дер Брюгген
10
Рабиу
10
Рабиу
28
ван дер Брюгген
77
Миличевич
19
Деягер
19
Деягер
77
Миличевич
24
Пербе
17
Кулибали
17
Кулибали
24
Пербе
Остались в запасе
Шахтер
Гент
1
Антон Каниболоцкий
ВР
91
Богдан Бутко
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
23
Андрей Борячук
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
20
Янник Толен
ВР
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
13
Андерсон Эсити
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
91
Богдан Бутко
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
23
Андрей Борячук
ЦФ
Остались в запасе
20
Янник Толен
ВР
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
13
Андерсон Эсити
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Шахтер - Гент
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Гент
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
- : -
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Арена-Львов
Где смотреть матч:
МАТЧ! АРЕНА
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