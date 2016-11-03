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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Гент - Шахтер
Гент - Шахтер: обзор матча 03 ноября 2016
Гент
03.11.2016, четверг, 23:05
Лига Европы, группа H, 4 тур
3 : 5
Завершен
Шахтер
1'
К. Кулибали
83'
Ж. Пербе
89'
Д. Миличевич
36'
Марлос (П)
41'
Тайсон
45+3'
Т. Степаненко
68'
Фред
87'
Ф. Феррейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гент - Шахтер
ГОЛ! 3:5!
Д. Миличевич
Пас отдал
Т. Фоке
89'
87'
ГОЛ! 2:5!
Ф. Феррейра
Пас отдал
Бернард
ГОЛ! 2:4!
Ж. Пербе
Пас отдал
Н. Асаре
83'
78'
Замена
И. Ордец
️️️️
Я. Ракицкий
Замена
Д. Ндонгала
️️️️
М. Саймон
77'
Замена
Ж. Пербе
️️️️
К. Кулибали
74'
72'
Замена
М. Малышев
️️️️
Т. Степаненко
71'
Замена
Дентиньо
️️️️
Тайсон
Замена
К. Сайеф
️️️️
Б. Деягер
70'
68'
ГОЛ! 1:4!
Фред
Пас отдал
Тайсон
45'
+3
ГОЛ! 1:3!
Т. Степаненко
Пас отдал
Д. Срна
43'
Желтая карточка
Т. Степаненко
41'
ГОЛ! 1:2!
Тайсон
Пас отдал
Ф. Феррейра
36'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Марлос
ГОЛ! 1:0!
К. Кулибали
Пас отдал
М. Саймон
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
55
Рами Гершон
ВР
35
Якоб Ринне
ВР
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
19
Брехт Деягер
ЛП
27
Мозес Саймон
ЛВ
21
Нана Асаре
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
10
Ренато Нето
ЦП
77
Даниэль Миличевич
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
7
Фред
ЦП
10
Марлос
ПВ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Гент
20
Янник Толен
ВР
4
Жереми Таравель
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
16
Кеннет Сайеф
ЦП
24
Жереми Пербе
ЦФ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
18
Иван Ордец
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
17
Максим Малышев
ОП
31
Дентиньо
ЦФ
18
Веллингтон Нем
ЦФ
23
Андрей Борячук
ЦФ
2-5-1-1
55
Гершон
4
Нильсен
25
Фоке
19
Деягер
13
Эсити
10
Нето
77
Миличевич
21
Асаре
27
Саймон
17
Кулибали
4-1-1-2-2
30
Пятов
33
Срна
50
Кучер
44
Ракицкий
31
Исмаили
27
Степаненко
7
Фред
10
Марлос
11
Бернард
11
Тайсон
14
Феррейра
19
Деягер
16
Сайеф
16
Сайеф
19
Деягер
17
Кулибали
24
Пербе
24
Пербе
17
Кулибали
27
Саймон
77
Ндонгала
77
Ндонгала
27
Саймон
11
Тайсон
31
Дентиньо
31
Дентиньо
11
Тайсон
44
Ракицкий
18
Ордец
18
Ордец
44
Ракицкий
27
Степаненко
17
Малышев
17
Малышев
27
Степаненко
Остались в запасе
Гент
Шахтер
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
20
Янник Толен
ВР
4
Жереми Таравель
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
1
Антон Каниболоцкий
ВР
91
Богдан Бутко
ЦЗ
18
Веллингтон Нем
ЦФ
23
Андрей Борячук
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
20
Янник Толен
ВР
4
Жереми Таравель
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
91
Богдан Бутко
ЦЗ
18
Веллингтон Нем
ЦФ
23
Андрей Борячук
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Гент - Шахтер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Гент
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
- : -
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Кульбаков
(Гомель)
Стадион:
Геламко Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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