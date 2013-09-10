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    Леонардо - статистика

    #80 | Нападающий
    Имя Леонардо Рамос
    Фамилия дос Сантос
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 июня 1992 (30 лет)
    Рост 186
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    СКА-Хабаровск 11 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.11.2013 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:1 Сочи (Сочи)
    10.11.2013 Был в запасе Мордовия (Саранск) 1:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    03.11.2013 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 3:0 Арсенал (Тула)
    27.10.2013 1' -76' Торпедо (Москва) 1:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    23.10.2013 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 0:0 Ротор (Волгоград)
    18.10.2013 77' -90' Луч (Владивосток) 1:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    13.10.2013 88' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:1 Балтика (Калининград)
    01.10.2013 77' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 0:1
    16.09.2013 1' -53' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:1 Ангушт (Назрань)
    10.09.2013 58' -90' Уфа (Уфа) 2:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    05.09.2013 86' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:1 Химик (Дзержинск)
    18.08.2013 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:1 Спартак-Нальчик (Нальчик)
    12.08.2013 Был в запасе Енисей (Красноярск) 0:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    07.08.2013 85' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:1 Сибирь (Новосибирск)
    02.08.2013 81' -90' Сочи (Сочи) 0:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    28.07.2013 67' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 0:1 Мордовия (Саранск)
    23.07.2013 1' -46' Арсенал (Тула) 5:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
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