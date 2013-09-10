|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|СКА-Хабаровск
|11
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.11.2013
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:1
|Сочи (Сочи)
|10.11.2013
|Был в запасе
|Мордовия (Саранск)
|1:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|03.11.2013
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|3:0
|Арсенал (Тула)
|27.10.2013
|1' -76'
|Торпедо (Москва)
|1:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|23.10.2013
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:0
|Ротор (Волгоград)
|18.10.2013
|77' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|13.10.2013
|88' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:1
|Балтика (Калининград)
|01.10.2013
|77' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:1
|16.09.2013
|1' -53'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:1
|Ангушт (Назрань)
|10.09.2013
|58' -90'
|Уфа (Уфа)
|2:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|05.09.2013
|86' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:1
|Химик (Дзержинск)
|18.08.2013
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:1
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|12.08.2013
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|0:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|07.08.2013
|85' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:1
|Сибирь (Новосибирск)
|02.08.2013
|81' -90'
|Сочи (Сочи)
|0:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|28.07.2013
|67' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:1
|Мордовия (Саранск)
|23.07.2013
|1' -46'
|Арсенал (Тула)
|5:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)