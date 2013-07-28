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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Мордовия
СКА-Хабаровск - Мордовия: обзор матча 28 июля 2013
СКА-Хабаровск
28.07.2013, воскресенье, 12:00
Россия. ФНЛ, 5 тур
0 : 1
Завершен
Мордовия
15'
Р. Мухаметшин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Мордовия
90'
+1
Замена
М. Маркин
️️️️
Е. Луценко
87'
Желтая карточка
Е. Луценко
Замена
Леонардо
️️️️
Р. Славнов
67'
65'
Замена
Р. Мухаметшин
️️️️
А. Иванов
64'
Желтая карточка
А. Хубутия
Замена
А. Радченко
️️️️
В. Никифоров
63'
Замена
В. Кармазиненко
️️️️
Н. Жуниор
63'
60'
Замена
М. Рогов
️️️️
А. Димидко
15'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Мухаметшин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
85
Михаил Попов
ЛЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
13
Наиль Замалиев
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
11
Натан Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Мордовия
1
Антон Коченков
ВР
12
Владимир Божович
ЛЗ
35
Акакий Хубутия
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
27
Павел Мочалин
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
80
Леонардо
ЛП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
10
Давид Караев
ЦФ
Мордовия
98
Дмитрий Абакумов
ВР
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
31
Максим Рогов
ЛП
16
Александр Суворов
ЦП
93
Михаил Маркин
ЦФ
3-2-4-1
16
Агапов
5
Нестеренко
3
Удалый
88
Наваловский
85
Попов
10
Никифоров
13
Замалиев
30
Трусевич
27
Мурнин
4
Славнов
11
Натан Жуниор
4-1-3-2
1
Коченков
35
Хубутия
22
Будников
40
Перендиа
12
Божович
11
Пазин
88
Иванов
2
Димидко
27
Гаглоев
48
Луценко
23
Мухаметшин
4
Славнов
80
Леонардо
80
Леонардо
4
Славнов
11
Натан Жуниор
8
Кармазиненко
8
Кармазиненко
11
Натан Жуниор
10
Никифоров
27
Радченко
27
Радченко
10
Никифоров
48
Луценко
93
Маркин
93
Маркин
48
Луценко
88
Иванов
9
Мухаметшин
9
Мухаметшин
88
Иванов
2
Димидко
31
Рогов
31
Рогов
2
Димидко
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Мордовия
27
Павел Мочалин
ЦЗ
40
Антон Козорез
ВР
2
Сергей Морозов
ПЗ
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
98
Дмитрий Абакумов
ВР
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
16
Александр Суворов
ЦП
Главный тренер
Сергей Подпалый
Остались в запасе
27
Павел Мочалин
ЦЗ
40
Антон Козорез
ВР
2
Сергей Морозов
ПЗ
10
Давид Караев
ЦФ
Остались в запасе
98
Дмитрий Абакумов
ВР
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
16
Александр Суворов
ЦП
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Главный тренер
Сергей Подпалый
Статистика матча СКА-Хабаровск - Мордовия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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