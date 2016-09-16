|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Томь (мол)
|16
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.11.2016
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|2:4
|Локомотив (мол) (Москва)
|74'
|26.11.2016
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:1
|Томь (мол) (Томск)
|20.11.2016
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:4
|Томь (мол) (Томск)
|41'
|04.11.2016
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|0:0
|Спартак М (мол) (Москва)
|54'
|29.10.2016
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:0
|Томь (мол) (Томск)
|21.10.2016
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|0:0
|Анжи (мол) (Махачкала)
|15.10.2016
|1' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|1:3
|Томь (мол) (Томск)
|30.09.2016
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|4:0
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|25.09.2016
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|0:3
|Томь (мол) (Томск)
|16.09.2016
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|2:0
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|44'
|09.09.2016
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|3:2
|Томь (мол) (Томск)
|27.08.2016
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|1:3
|ЦСКА (мол) (Москва)
|19.08.2016
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:2
|Томь (мол) (Томск)
|13.08.2016
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|4:1
|Уфа (мол) (Уфа)
|06.08.2016
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:2
|Томь (мол) (Томск)
|31.07.2016
|1' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|3:2
|Томь (мол) (Томск)