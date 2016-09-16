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    Александр Букачев - статистика

    Защитник
    Имя Александр
    Отчество Игоревич
    Фамилия Букачев
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 марта 1996 (27 лет)
    Рост 173
    Вес 64
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Томь (мол) 16 0 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.11.2016 1' -90' Томь (мол) (Томск) 2:4 Локомотив (мол) (Москва)
    74'
    26.11.2016 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 2:1 Томь (мол) (Томск)
    20.11.2016 1' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 1:4 Томь (мол) (Томск)
    41'
    04.11.2016 1' -90' Томь (мол) (Томск) 0:0 Спартак М (мол) (Москва)
    54'
    29.10.2016 1' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 1:0 Томь (мол) (Томск)
    21.10.2016 1' -90' Томь (мол) (Томск) 0:0 Анжи (мол) (Махачкала)
    15.10.2016 1' -90' Оренбург (мол) (Оренбург) 1:3 Томь (мол) (Томск)
    30.09.2016 1' -90' Томь (мол) (Томск) 4:0 Урал (мол) (Екатеринбург)
    25.09.2016 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 0:3 Томь (мол) (Томск)
    16.09.2016 1' -90' Томь (мол) (Томск) 2:0 Арсенал Т (мол) (Тула)
    44'
    09.09.2016 1' -90' Амкар (мол) (Пермь) 3:2 Томь (мол) (Томск)
    27.08.2016 1' -90' Томь (мол) (Томск) 1:3 ЦСКА (мол) (Москва)
    19.08.2016 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 2:2 Томь (мол) (Томск)
    13.08.2016 1' -90' Томь (мол) (Томск) 4:1 Уфа (мол) (Уфа)
    06.08.2016 1' -90' Локомотив (мол) (Москва) 2:2 Томь (мол) (Томск)
    31.07.2016 1' -90' Краснодар (мол) (Краснодар) 3:2 Томь (мол) (Томск)
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