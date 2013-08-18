|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сибирь
|15
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.11.2013
|Был в запасе
|Сибирь (Новосибирск)
|0:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|17.11.2013
|Был в запасе
|Сибирь (Новосибирск)
|1:0
|Енисей (Красноярск)
|07.10.2013
|60' -90'
|Луч (Владивосток)
|3:0
|Сибирь (Новосибирск)
|01.10.2013
|Был в запасе
|Сибирь (Новосибирск)
|1:1
|Балтика (Калининград)
|16.09.2013
|90' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|1:1
|10.09.2013
|1' -46'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|4:0
|Сибирь (Новосибирск)
|45'
|05.09.2013
|1' -58'
|Сибирь (Новосибирск)
|1:1
|Ангушт (Назрань)
|28.08.2013
|1' -75'
|Уфа (Уфа)
|0:3
|Сибирь (Новосибирск)
|23.08.2013
|1' -66'
|Сибирь (Новосибирск)
|2:0
|Химик (Дзержинск)
|18.08.2013
|68' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:0
|Сибирь (Новосибирск)
|12.08.2013
|72' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|1:1
|Оренбург (Оренбург)
|07.08.2013
|76' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:1
|Сибирь (Новосибирск)
|02.08.2013
|1' -46'
|Енисей (Красноярск)
|1:1
|Сибирь (Новосибирск)
|28.07.2013
|1' -70'
|Сибирь (Новосибирск)
|0:0
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|23.07.2013
|75' -90'
|Сочи (Сочи)
|1:0
|Сибирь (Новосибирск)
|18.07.2013
|76' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|4:2
|Мордовия (Саранск)
|13.07.2013
|72' -90'
|Арсенал (Тула)
|2:0
|Сибирь (Новосибирск)
|90'
|07.07.2013
|86' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|2:1
|Торпедо (Москва)
|88'