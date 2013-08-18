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    Патрик Кубицки - статистика

    #27 | Полузащитник
    Имя Патрик
    Фамилия Кубицки
    Состав Без клуба
    Родной город Бирмингем
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 октября 1993 (29 лет)
    Рост 177
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сибирь 15 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.11.2013 Был в запасе Сибирь (Новосибирск) 0:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    17.11.2013 Был в запасе Сибирь (Новосибирск) 1:0 Енисей (Красноярск)
    07.10.2013 60' -90' Луч (Владивосток) 3:0 Сибирь (Новосибирск)
    01.10.2013 Был в запасе Сибирь (Новосибирск) 1:1 Балтика (Калининград)
    16.09.2013 90' -90' Сибирь (Новосибирск) 1:1
    10.09.2013 1' -46' Нефтехимик (Нижнекамск) 4:0 Сибирь (Новосибирск)
    45'
    05.09.2013 1' -58' Сибирь (Новосибирск) 1:1 Ангушт (Назрань)
    28.08.2013 1' -75' Уфа (Уфа) 0:3 Сибирь (Новосибирск)
    23.08.2013 1' -66' Сибирь (Новосибирск) 2:0 Химик (Дзержинск)
    18.08.2013 68' -90' Шинник (Ярославль) 2:0 Сибирь (Новосибирск)
    12.08.2013 72' -90' Сибирь (Новосибирск) 1:1 Оренбург (Оренбург)
    07.08.2013 76' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:1 Сибирь (Новосибирск)
    02.08.2013 1' -46' Енисей (Красноярск) 1:1 Сибирь (Новосибирск)
    28.07.2013 1' -70' Сибирь (Новосибирск) 0:0 Спартак-Нальчик (Нальчик)
    23.07.2013 75' -90' Сочи (Сочи) 1:0 Сибирь (Новосибирск)
    18.07.2013 76' -90' Сибирь (Новосибирск) 4:2 Мордовия (Саранск)
    13.07.2013 72' -90' Арсенал (Тула) 2:0 Сибирь (Новосибирск)
    90'
    07.07.2013 86' -90' Сибирь (Новосибирск) 2:1 Торпедо (Москва)
    88'
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