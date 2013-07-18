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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Мордовия
Cибирь - Мордовия: обзор матча 18 июля 2013
Cибирь
18.07.2013, четверг, 16:00
Россия. ФНЛ, 3 тур
4 : 2
Завершен
Мордовия
30'
Т. Выходил
37'
В. Рыжков
62'
Т. Выходил
84'
М. Маркосов
9'
А. Хубутия
35'
А. Иванов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Мордовия
Замена
А. Дудолев
️️️️
В. Рыжков
88'
86'
Замена
М. Маркин
️️️️
Е. Луценко
85'
Замена
А. Суворов
️️️️
В. Гаглоев
ГОЛ! 4:2!
М. Маркосов
84'
81'
Желтая карточка
М. Рогов
Замена
П. Кубицки
️️️️
Р. Беляев
76'
Замена
М. Маркосов
️️️️
М. Житнев
66'
ГОЛ! 3:2!
Т. Выходил
62'
61'
Желтая карточка
В. Гаглоев
59'
Замена
М. Рогов
️️️️
А. Иванов
Замена
А. Едунов
️️️️
М. Бркляча
58'
46'
Замена
И. Эдиев
️️️️
А. Димидко
45'
+2
Красная карточка
В. Божович
42'
Желтая карточка
Р. Мухаметшин
ГОЛ! 2:2!
В. Рыжков
37'
35'
ГОЛ! 1:2!
А. Иванов
ГОЛ! 1:1!
Т. Выходил
30'
23'
Желтая карточка
М. Перендиа
19'
Желтая карточка
А. Димидко
Желтая карточка
Р. Беляев
16'
9'
ГОЛ! 0:1!
А. Хубутия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
44
Артем Самсонов
ЛЗ
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
99
Максим Житнев
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
7
Роман Беляев
ЦФ
11
Алексей Базанов
ЦФ
93
Марио Бркляча
ЦФ
Мордовия
1
Антон Коченков
ВР
12
Владимир Божович
ЛЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
35
Акакий Хубутия
ЦЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
2
Александр Димидко
ЦП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Cибирь
16
Евгений Малофеев
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
27
Патрик Кубицки
ЦП
11
Алексей Едунов
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Мордовия
1
Денис Шебанов
ВР
37
Максим Терентьев
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
31
Максим Рогов
ЛП
16
Александр Суворов
ЦП
93
Михаил Маркин
ЦФ
4-3-3
25
Трунин
44
Самсонов
68
Запрудских
4
Выходил
5
Головатенко
32
Скороходов
28
Рыжков
99
Житнев
93
Бркляча
11
Базанов
7
Беляев
4-1-3-2
1
Коченков
19
Пономарев
35
Хубутия
40
Перендиа
12
Божович
11
Пазин
88
Иванов
27
Гаглоев
2
Димидко
48
Луценко
23
Мухаметшин
7
Беляев
27
Кубицки
27
Кубицки
7
Беляев
93
Бркляча
11
Едунов
11
Едунов
93
Бркляча
28
Рыжков
18
Дудолев
18
Дудолев
28
Рыжков
99
Житнев
9
Маркосов
9
Маркосов
99
Житнев
48
Луценко
93
Маркин
93
Маркин
48
Луценко
2
Димидко
5
Эдиев
5
Эдиев
2
Димидко
88
Иванов
31
Рогов
31
Рогов
88
Иванов
27
Гаглоев
16
Суворов
16
Суворов
27
Гаглоев
Остались в запасе
Cибирь
Мордовия
16
Евгений Малофеев
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
37
Максим Терентьев
ЦЗ
1
Денис Шебанов
ВР
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
Главный тренер
Сергей Подпалый
Остались в запасе
16
Евгений Малофеев
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
Остались в запасе
37
Максим Терентьев
ЦЗ
1
Денис Шебанов
ВР
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
Главный тренер
Сергей Подпалый
Статистика матча Cибирь - Мордовия
1
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Рушаков
(Архангельск)
Стадион:
Спартак
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