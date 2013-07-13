Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Арсенал - Cибирь
Арсенал - Cибирь: обзор матча 13 июля 2013
Арсенал
13.07.2013, суббота, 19:00
Россия. ФНЛ, 2 тур
2 : 0
Завершен
Cибирь
14'
С. Игнатьев
90+1'
А. Кутьин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Cибирь
90'
+1
Желтая карточка
А. Самсонов
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Кутьин
90'
+1
90'
Желтая карточка
П. Кубицки
86'
Замена
А. Дудолев
️️️️
М. Бркляча
80'
Замена
В. Азаров
️️️️
Д. Скороходов
Желтая карточка
Д. Смирнов
75'
Замена
Д. Смирнов
️️️️
С. Кузнецов
74'
72'
Замена
П. Кубицки
️️️️
В. Рыжков
70'
Замена
А. Едунов
️️️️
М. Житнев
Замена
Р. Тимохин
️️️️
И. Ершов
62'
Замена
А. Лях
️️️️
Д. Шилов
46'
Замена
С. Сухарев
️️️️
С. Игнатьев
46'
Желтая карточка
А. Филимонов
39'
Желтая карточка
Е. Савин
23'
ГОЛ! 1:0!
С. Игнатьев
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Александр Филимонов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Иван Лозенков
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
9
Дмитрий Шилов
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
48
Александр Кутьин
ЦФ
99
Евгений Савин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
44
Артем Самсонов
ЛЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
32
Денис Скороходов
ЛП
28
Владислав Рыжков
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
93
Марио Бркляча
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
11
Алексей Базанов
ЦФ
Арсенал
30
Максим Кликин
ВР
23
Игорь Калешин
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
90
Андрей Лях
ОП
15
Виталий Орлов
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
45
Ринат Тимохин
ЦФ
Cибирь
16
Евгений Малофеев
ВР
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
27
Патрик Кубицки
ЦП
11
Алексей Едунов
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
99
Владимир Азаров
ЦФ
4-3-2
1
Филимонов
22
Ершов
71
Денисов
14
Лозенков
9
Шилов
27
Игнатьев
8
Макаренко
10
Кузнецов
99
Савин
48
Кутьин
3-4-3
25
Трунин
5
Головатенко
80
Климов
44
Самсонов
5
Гладышев
28
Рыжков
99
Житнев
32
Скороходов
11
Базанов
7
Беляев
93
Бркляча
22
Ершов
45
Тимохин
45
Тимохин
22
Ершов
27
Игнатьев
18
Сухарев
18
Сухарев
27
Игнатьев
9
Шилов
90
Лях
90
Лях
9
Шилов
10
Кузнецов
24
Смирнов
24
Смирнов
10
Кузнецов
28
Рыжков
27
Кубицки
27
Кубицки
28
Рыжков
32
Скороходов
99
Азаров
99
Азаров
32
Скороходов
99
Житнев
11
Едунов
11
Едунов
99
Житнев
93
Бркляча
18
Дудолев
18
Дудолев
93
Бркляча
Остались в запасе
Арсенал
Cибирь
15
Виталий Орлов
ЦП
30
Максим Кликин
ВР
23
Игорь Калешин
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
16
Евгений Малофеев
ВР
4
Томаш Выходил
ЦЗ
Остались в запасе
15
Виталий Орлов
ЦП
30
Максим Кликин
ВР
23
Игорь Калешин
ЦЗ
Остались в запасе
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
16
Евгений Малофеев
ВР
4
Томаш Выходил
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Арсенал - Cибирь
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Арсенал
Новости команд
Все
Арсенал
Cибирь
ЦСКА разгромил команду Аленичева
Вчера, 18:17
Тренер «Нижнего Новгорода» прокомментировал разгром команды Аленичева
31 октября
3
Аленичев публично извинился перед фанатами тульского «Арсенала»
31 октября
3
«Нижний Новгород» – «Арсенал Тула»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Первая лига России: шансы «Нижнего Новгорода» и «Арсенала Тулы» на победу в матче 16-го тура
29 октября
ЦСКА разгромил команду Аленичева
Вчера, 18:17
Тренер «Нижнего Новгорода» прокомментировал разгром команды Аленичева
31 октября
3
Аленичев публично извинился перед фанатами тульского «Арсенала»
31 октября
3
«Нижний Новгород» – «Арсенал Тула»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Первая лига России: шансы «Нижнего Новгорода» и «Арсенала Тулы» на победу в матче 16-го тура
29 октября
«Не сошлись в ценнике». Левандовски в 2007 году мог перейти в «Сибирь»
2022.06.21 16:34
3
Фаната «Сибири» посадили на 8,5 лет за убийство болельщика «Енисея». Его мать уверена, что виновен другой
2019.08.13 13:29
2
ФНЛ. «Нижний Новгород» победил «Мордовию» и сыграет в стыковых матчах за выход в РПЛ
2019.05.25 16:58
4
ФНЛ. «Тамбов» и «Спартак-2» сыграли вничью, «Сочи» победил «Томь»
2019.04.28 16:58
1
ФНЛ. «Сочи» победил «Луч» и приблизился к «Тамбову» на расстояние одного очка
2019.04.24 17:59
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+