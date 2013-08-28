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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Уфа - Cибирь
Уфа - Cибирь: обзор матча 28 августа 2013
Уфа
28.08.2013, среда, 17:00
Россия. ФНЛ, 11 тур
0 : 3
Завершен
Cибирь
27'
В. Рыжков
86'
Р. Беляев
90'
М. Маркосов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Cибирь
90'
ГОЛ! 0:3!
М. Маркосов
Пенальти не реализован!
А. Заболотный
88'
86'
ГОЛ! 0:2!
Р. Беляев
81'
Желтая карточка
В. Головатенко
78'
Замена
И. Климов
️️️️
Нивалдо
75'
Замена
Е. Зиновьев
️️️️
П. Кубицки
69'
Замена
А. Базанов
️️️️
В. Рыжков
Замена
А. Мязин
️️️️
А. Киреев
64'
Замена
А. Килин
️️️️
Д. Карлос
56'
54'
Замена
Д. Скороходов
️️️️
А. Гладышев
Замена
И. Нагибин
️️️️
А. Засеев
46'
Замена
П. Степанец
️️️️
С. Данилов
46'
Желтая карточка
А. Киреев
29'
27'
ГОЛ! 0:1!
В. Рыжков
Пас отдал
А. Гладышев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
16
Михаил Барановский
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
13
Азамат Засеев
ОП
11
Диего Карлос
ЦП
5
Артур Валикаев
ЦП
7
Сергей Данилов
ПП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
27
Патрик Кубицки
ЦП
29
Артем Кабанов
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
7
Роман Беляев
ЦФ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
6
Нивалдо
ЦФ
Уфа
22
Дмитрий Изотов
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
9
Иван Нагибин
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
77
Булат Хаернасов
ЦФ
87
Андрей Мязин
ЦФ
Cибирь
22
Евгений Пузин
ВР
93
Вячеслав Шишкин
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
52
Евгений Зиновьев
ПП
18
Артем Дудолев
ПП
11
Алексей Базанов
ЦФ
4-1-4-1
16
Барановский
3
Аликин
88
Киреев
19
Осипов
33
Сухов
13
Засеев
9
Жиляев
11
Карлос
5
Валикаев
7
Данилов
91
Заболотный
3-4-3
25
Трунин
44
Самсонов
4
Выходил
5
Головатенко
27
Кубицки
29
Кабанов
28
Рыжков
5
Гладышев
6
Нивалдо
9
Маркосов
7
Беляев
7
Данилов
4
Степанец
4
Степанец
7
Данилов
13
Засеев
9
Нагибин
9
Нагибин
13
Засеев
11
Карлос
18
Килин
18
Килин
11
Карлос
88
Киреев
87
Мязин
87
Мязин
88
Киреев
6
Нивалдо
80
Климов
80
Климов
6
Нивалдо
5
Гладышев
32
Скороходов
32
Скороходов
5
Гладышев
27
Кубицки
52
Зиновьев
52
Зиновьев
27
Кубицки
28
Рыжков
11
Базанов
11
Базанов
28
Рыжков
Остались в запасе
Уфа
Cибирь
77
Булат Хаернасов
ЦФ
22
Дмитрий Изотов
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Колыванов
93
Вячеслав Шишкин
ЦЗ
22
Евгений Пузин
ВР
18
Артем Дудолев
ПП
Остались в запасе
77
Булат Хаернасов
ЦФ
22
Дмитрий Изотов
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
Остались в запасе
93
Вячеслав Шишкин
ЦЗ
22
Евгений Пузин
ВР
18
Артем Дудолев
ПП
Главный тренер
Игорь Колыванов
Статистика матча Уфа - Cибирь
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
- : -
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
0 : 0
27.09.2026
Торпедо
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Смирнов
(Кисловодск)
Стадион:
Динамо
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