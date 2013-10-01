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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Балтика
Cибирь - Балтика: обзор матча 01 октября 2013
Cибирь
01.10.2013, вторник, 16:00
Россия. ФНЛ, 16 тур
1 : 1
Завершен
Балтика
6'
В. Запрудских
78'
А. Минченков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Балтика
Желтая карточка
В. Запрудских
87'
Замена
А. Дудолев
️️️️
Д. Скороходов
82'
78'
ГОЛ! 1:1!
А. Минченков
72'
Замена
В. Каленкович
️️️️
А. Зюзинс
Замена
М. Житнев
️️️️
М. Маркосов
70'
63'
Замена
А. Гацко
️️️️
Д. Сысуев
46'
Замена
А. Минченков
️️️️
А. Сальников
Пенальти не реализован!
М. Маркосов
41'
26'
Желтая карточка
К. Зимулька
Желтая карточка
А. Едунов
12'
ГОЛ! 1:0!
В. Запрудских
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
44
Артем Самсонов
ЛЗ
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
11
Алексей Едунов
ЦП
9
Михаил Маркосов
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
11
Алексей Базанов
ЦФ
6
Нивалдо
ЦФ
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
17
Артурс Зюзинс
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
47
Андрей Сальников
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Cибирь
16
Евгений Малофеев
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
27
Патрик Кубицки
ЦП
29
Артем Кабанов
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
10
Александр Минченков
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
4-2-4
25
Трунин
44
Самсонов
68
Запрудских
4
Выходил
5
Головатенко
32
Скороходов
11
Едунов
9
Маркосов
6
Нивалдо
11
Базанов
7
Беляев
3-2-2-3
1
Колинько
55
Крючков
23
Васильев
81
Зимулька
4
Рытов
89
Стоцкий
17
Зюзинс
8
Чиркин
15
Скавыш
47
Сальников
8
Сысуев
9
Маркосов
99
Житнев
99
Житнев
9
Маркосов
32
Скороходов
18
Дудолев
18
Дудолев
32
Скороходов
17
Зюзинс
93
Каленкович
93
Каленкович
17
Зюзинс
47
Сальников
10
Минченков
10
Минченков
47
Сальников
8
Сысуев
17
Гацко
17
Гацко
8
Сысуев
Остались в запасе
Cибирь
Балтика
27
Патрик Кубицки
ЦП
16
Евгений Малофеев
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
29
Артем Кабанов
ЦП
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
88
Гиорги Шелия
ВР
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Остались в запасе
27
Патрик Кубицки
ЦП
16
Евгений Малофеев
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
29
Артем Кабанов
ЦП
Остались в запасе
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
88
Гиорги Шелия
ВР
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча Cибирь - Балтика
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Стадион:
Спартак
Новости команд
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