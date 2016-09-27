Сэм Саундерс - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Сэм
|Фамилия
|Саундерс
|Команда
|Уикомб Уондерерс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 августа 1983 (39 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Сэм
|Фамилия
|Саундерс
|Команда
|Уикомб Уондерерс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 августа 1983 (39 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брентфорд
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.01.2017
|Был в запасе
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|1:3
|Брентфорд (Лондон)
|26.12.2016
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|2:2
|Кардифф (Кардифф)
|17.12.2016
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|1:0
|Брентфорд (Лондон)
|13.12.2016
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|0:1
|Брентфорд (Лондон)
|10.12.2016
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|2:1
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|28.10.2016
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:2
|Брентфорд (Лондон)
|22.10.2016
|1' -45'
|Брентфорд (Лондон)
|0:2
|Барнсли (Барнсли)
|18.10.2016
|1' -72'
|Дерби Каунти (Дерби)
|0:0
|Брентфорд (Лондон)
|15.10.2016
|Был в запасе
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|3:1
|Брентфорд (Лондон)
|27.09.2016
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|4:1
|Рединг (Рединг)
|24.09.2016
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|3:1
|Брентфорд (Лондон)
|17.09.2016
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|5:0
|Престон (Престон)
|14.09.2016
|Был в запасе
|Астон Вилла (Бирмингем)
|1:1
|Брентфорд (Лондон)
|10.09.2016
|85' -90'
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|0:2
|Брентфорд (Лондон)
|27.08.2016
|77' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|1:1
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|20.08.2016
|58' -90'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|1:0
|Брентфорд (Лондон)
|16.08.2016
|83' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|1:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|13.08.2016
|67' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|2:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|06.08.2016
|56' -90'
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|2:1
|Брентфорд (Лондон)