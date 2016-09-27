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    Сэм Саундерс - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Сэм
    Фамилия Саундерс
    Команда Уикомб Уондерерс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 августа 1983 (39 лет)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брентфорд 8 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.01.2017 Был в запасе Бирмингем Сити (Бирмингем) 1:3 Брентфорд (Лондон)
    26.12.2016 Был в запасе Брентфорд (Лондон) 2:2 Кардифф (Кардифф)
    17.12.2016 Был в запасе Лидс (Лидс) 1:0 Брентфорд (Лондон)
    13.12.2016 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 0:1 Брентфорд (Лондон)
    10.12.2016 Был в запасе Брентфорд (Лондон) 2:1 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    28.10.2016 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:2 Брентфорд (Лондон)
    22.10.2016 1' -45' Брентфорд (Лондон) 0:2 Барнсли (Барнсли)
    18.10.2016 1' -72' Дерби Каунти (Дерби) 0:0 Брентфорд (Лондон)
    15.10.2016 Был в запасе Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 3:1 Брентфорд (Лондон)
    27.09.2016 Был в запасе Брентфорд (Лондон) 4:1 Рединг (Рединг)
    24.09.2016 Был в запасе Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 3:1 Брентфорд (Лондон)
    17.09.2016 Был в запасе Брентфорд (Лондон) 5:0 Престон (Престон)
    14.09.2016 Был в запасе Астон Вилла (Бирмингем) 1:1 Брентфорд (Лондон)
    10.09.2016 85' -90' Брайтон (Брайтон & Хов) 0:2 Брентфорд (Лондон)
    27.08.2016 77' -90' Брентфорд (Лондон) 1:1 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    20.08.2016 58' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 1:0 Брентфорд (Лондон)
    16.08.2016 83' -90' Брентфорд (Лондон) 1:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    13.08.2016 67' -90' Брентфорд (Лондон) 2:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    06.08.2016 56' -90' Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 2:1 Брентфорд (Лондон)
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