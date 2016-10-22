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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Барнсли
Брентфорд - Барнсли: обзор матча 22 октября 2016
Брентфорд
22.10.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 14 тур
0 : 2
Завершен
Барнсли
29'
А. Армстронг
67'
С. Уиннелл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Барнсли
86'
Замена
А. Хэммилл
️️️️
Р. Кент
85'
Замена
Р. Уильямс
️️️️
А. Армстронг
81'
Желтая карточка
К. Хурихейн
Замена
Ф. Хофманн
️️️️
Р. Сойерс
79'
67'
ГОЛ! 0:2!
С. Уиннелл
Желтая карточка
Д. МакИкран
66'
Замена
Д. МакИкран
️️️️
С. Кайкай
58'
45'
+2
Желтая карточка
А. МакДональд
Желтая карточка
С. Хоган
45'
+2
45'
+1
Желтая карточка
С. Уиннелл
Замена
Д. Кларк
️️️️
С. Саундерс
45'
29'
ГОЛ! 0:1!
А. Армстронг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
23
Николас Йеннарис
ЦП
7
Сэм Саундерс
ЦП
14
Роман Сойерс
АП
18
Райан Вудс
ПП
25
Скотт Хоган
ЦФ
11
Салли Кайкай
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Барнсли
17
Адам Дэвис
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
5
Ангус МакДональд
ЦЗ
5
Адам Джексон
ЦЗ
77
Райан Кент
ЛВ
14
Конор Хурихейн
ЦП
8
Сэм Морси
ЦП
23
Марли Уоткинс
ПП
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Брентфорд
7
Константин Кершбаумер
ВР
1
Джек Бонхэм
ВР
6
Харли Дин
ЦЗ
36
Джош Кларк
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Барнсли
30
Ник Таунсенд
ВР
42
Коул Кпекава
ЦЗ
16
Каллум Эванс
ЦЗ
7
Райан Уильямс
ЦП
7
Адам Хэммилл
ЦП
27
Эллиотт Ли
ЦФ
3-3-1-3
25
Бентли
6
Бьелланд
2
Колен
15
Иган
23
Йеннарис
7
Саундерс
18
Вудс
14
Сойерс
5
Барбе
11
Кайкай
25
Хоган
4-3-1-2
17
Дэвис
17
Идом
5
МакДональд
5
Джексон
14
Бри
23
Уоткинс
8
Морси
14
Хурихейн
77
Кент
10
Армстронг
11
Уиннелл
7
Саундерс
36
Кларк
36
Кларк
7
Саундерс
11
Кайкай
16
МакИкран
16
МакИкран
11
Кайкай
14
Сойерс
33
Хофманн
33
Хофманн
14
Сойерс
10
Армстронг
7
Уильямс
7
Уильямс
10
Армстронг
77
Кент
7
Хэммилл
7
Хэммилл
77
Кент
Остались в запасе
Брентфорд
Барнсли
7
Константин Кершбаумер
ВР
1
Джек Бонхэм
ВР
6
Харли Дин
ЦЗ
4
Льюис МакЛед
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
42
Коул Кпекава
ЦЗ
30
Ник Таунсенд
ВР
16
Каллум Эванс
ЦЗ
27
Эллиотт Ли
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Остались в запасе
7
Константин Кершбаумер
ВР
1
Джек Бонхэм
ВР
6
Харли Дин
ЦЗ
4
Льюис МакЛед
ЦП
Остались в запасе
42
Коул Кпекава
ЦЗ
30
Ник Таунсенд
ВР
16
Каллум Эванс
ЦЗ
27
Эллиотт Ли
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Статистика матча Брентфорд - Барнсли
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 11 тур
Барнсли
1 : 2
17.10.2026
Кембридж Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Джеймс Линингтон
(Ньюпорт)
Стадион:
Гриффин Парк
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