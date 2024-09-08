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Паулиньо
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Паулиньо - новости
Завершил карьеру
25 июля 1988 (38)
#18 | Полузащитник
180 см
Бразилия
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Экс-полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии закончил карьеру в 36 лет
2024.09.08 20:57
Фото
Паулиньо вернулся на базу «Барселоны»
2018.10.10 17:56
4
Паулиньо забил семь голов в семи матчах китайской Суперлиги после ухода из «Барселоны»
2018.08.21 06:37
8
Вальверде недоволен уходом Паулиньо из «Барселоны». Клуб не согласовал трансфер с тренером
2018.07.31 00:26
6
Фото
ФИФА назвала сборную ЧМ-2018. В нее вошел Неймар. Россиян нет
2018.07.17 17:34
49
Фото
Официально: Паулиньо вернулся в «Гуанчжоу Эвергранд» на правах аренды
2018.07.08 20:56
14
Паулиньо может вернуться из «Барселоны» в Китай. Клуб не против продажи игрока
2018.07.05 15:13
Паулиньо пропустил тренировку Бразилии из-за переутомления
2018.07.05 11:34
2
«Ювентус» претендует на Паулиньо и готов заплатить за игрока 40 миллионов отступных
2018.07.04 12:25
5
Паулиньо признали лучшим игроком матча Сербия – Бразилия. Он забил победный мяч
2018.06.27 23:13
1
The Sun: Смольников вошел в сборную худших игроков ЧМ-2018
2018.06.27 07:32
36
Неймар работал по индивидуальной программе на тренировке Бразилии
2018.06.19 00:59
Паулиньо рекомендовал Алькасеру перейти в клуб из Китая
2018.03.19 17:59
2
Паулиньо установил рекорд Примеры по числу матчей без поражений
2018.02.18 09:27
3
Коутиньо советовался с Паулиньо по поводу перехода в «Барселону»
2017.12.28 01:00
1
Паулиньо: «Запомню свое первое Эль Класико на всю жизнь»
2017.12.24 21:53
2
Паулиньо ждет Коутиньо в «Барселоне»
2017.12.21 08:31
9
Примера. «Барселона» разгромила «Депортиво», Суарес и Паулиньо забили по два гола
2017.12.18 00:37
5
Паулиньо забил в Примере столько же, сколько Роналду, Бэйл и Бензема вместе взятые
2017.11.18 22:47
4
Тите разглядел прогресс Паулиньо в «Барселоне»
2017.10.05 11:07
Паулиньо счастлив играть в одной команде с Месси
2017.09.20 09:52
3
Денис Суарес: «Хотел воспользоваться предоставленным шансом»
2017.09.18 07:41
2
Филипе Луис: «Неймар перешел в «ПСЖ» не из-за денег; играя на таком уровне, ты не задумываешься о зарплате»
2017.09.11 16:24
7
Пеле верит в перспективы Паулиньо в «Барселоне»
2017.09.05 07:31
1
Видео
Отборочные матчи к ЧМ-2018. Бразилия обыграла Эквадор с сухим счетом
2017.09.01 06:07
6
В день презентации Паулиньо «Барселона» продала всего одну футболку с именем бразильца
2017.08.18 18:02
6
Фото
Паулиньо официально представлен игроком «Барселоны»
2017.08.17 14:48
17
Паулиньо прошел медосмотр для «Барселоны»
2017.08.17 12:20
Паулиньо заплатил часть личных денег за свой трансфер из «Гуанчжоу Эвергранд» в «Барселону»
2017.08.15 16:47
16
«Барселона» объявила о трансфере Паулиньо
2017.08.14 14:20
25
1
2
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