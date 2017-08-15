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    Паулиньо заплатил часть личных денег за свой трансфер из «Гуанчжоу Эвергранд» в «Барселону»

    Новичок «Барселоны» Паулиньо заплатил 7,5 миллиона евро из собственного кармана за переход в каталонский клуб из «Гуанчжоу Эвергранд». Ранее было объявлено, что сине-гранатовые выплатят китайцам сумму отступных за 29-летнего игрока в размере 40 миллионов. Однако, как оказалось, «блауграна» не смогла найти нужную сумму, в результате чего бразильцу лично пришлось добавить недостающую часть денег.

    Ранее подобное уже происходило при переходе в «Барселону» полузащитников Хавьера Маскерано и Сеска Фабрегаса, которым также пришлось доплатить за каталонцев. Тем не менее в дальнейшем сине-гранатовые как правило благодарят футболистов за такой поступок путем увеличения зарплаты.

    Источник: Mundodeportivo

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    15.08.2017 16:47
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    Комментарии15
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      Рейтинг: -55

      Real. 16 августа 2017, 12:12

      если захотел бы великий Реал Мадрид этого футболиста то он всю сумму заплатил сам футболист

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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 15 августа 2017, 19:43

      За выход на поле он тоже доплачивать будет???!!???)))))

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 15 августа 2017, 17:15

      ахахахаахаахахахахахахахахахаахахахахахаахахахахахахаахахахахахахаахахах . . . . .

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      Рейтинг: +313

      de bruyne > Аристократ Олжик 15 августа 2017, 17:51

      Смешно да когда в челси да деньги даже не приходят а в барсу переплачивая идут

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      Рейтинг: -55

      Real. > de bruyne 16 августа 2017, 12:44

      смотря откуда

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > de bruyne 17 августа 2017, 05:04

      У Челси нет кредитов, как у Реала с Барсой . . . А что касается переплачивания, я бы и Барсу и ПСЖ, отстранил от еврокубков на 5 лет, чтоб сука знали, что не может игрок стоит как маленькое островное государство . . . За то, что из-за таких как они, у маленьких клубов, покупать хороших игроков, шансы становятся все меньше и меньше . . . Если так дальше пойдет, то Балотелли будет стоит 100 лямов (при чем Марио будет игроком, категории чемпионатов России и стран СНГ, а звезды будут стоит от 350 лямов и выше . . .)

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 15 августа 2017, 17:14

      Сомнительно

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 15 августа 2017, 17:02

      ???у меня одни вопросы после таких новостей!!! сколько у него тогда будет зарплата??? он что год или больше бесплатно будет бегать за барсу??? А где 222 ляма??? если у барсы нет бабла, за чем им тогда нужен этот 29 летний пенсионер играющий в китае???

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k > Павел Буре 15 августа 2017, 17:36

      1. как у всех, меньше чем у месси. 2. нет, барса будет ему платить зп. 3. в банке. 4. бабло есть, нужен, потому что хороший игрок.

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > Chesn0k 15 августа 2017, 20:16

      Я только буду рад если паулинье хороший игрок, только верится в это с трудом, есть какие нибудь аргументы??? если можно без эмоций.

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k > Павел Буре 15 августа 2017, 22:36

      когда барса плохих покупала?)

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > Chesn0k 15 августа 2017, 22:53

      а вся трансферная компания прошлого года? кроме умтити.

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 15 августа 2017, 17:01

      дожили, футболисты кредитуют клубы)

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      Рейтинг: +1339

      DUMOH 15 августа 2017, 17:01

      А хде 222 ляма???

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      Рейтинг: +24829

      dok66 15 августа 2017, 16:53

      Барселона не нашла 7,5 млн евро ??? Бред... сивой кобылы ! Так понимаю - это мотивация для самого Паулинье , что бы не спал на поле !

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