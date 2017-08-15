Паулиньо заплатил часть личных денег за свой трансфер из «Гуанчжоу Эвергранд» в «Барселону»

Новичок «Барселоны» Паулиньо заплатил 7,5 миллиона евро из собственного кармана за переход в каталонский клуб из «Гуанчжоу Эвергранд». Ранее было объявлено, что сине-гранатовые выплатят китайцам сумму отступных за 29-летнего игрока в размере 40 миллионов. Однако, как оказалось, «блауграна» не смогла найти нужную сумму, в результате чего бразильцу лично пришлось добавить недостающую часть денег.

Ранее подобное уже происходило при переходе в «Барселону» полузащитников Хавьера Маскерано и Сеска Фабрегаса, которым также пришлось доплатить за каталонцев. Тем не менее в дальнейшем сине-гранатовые как правило благодарят футболистов за такой поступок путем увеличения зарплаты.