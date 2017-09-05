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    Пеле верит в перспективы Паулиньо в «Барселоне»

    Легендарный нападающий сборной Бразилии Пеле считает, что полузащитник Паулиньо раскроется в составе «Барселоны». Напомним, что бразилец перешел в каталонский клуб из китайского «Гуанчжоу Эвергранд».

    «Уверен, что Паулиньо еще удивит своей игрой в «Барселоне». Он сделает это благодаря своей силе и характеру.

    Когда-то он уехал играть в Китай, несмотря на то что у него были предложения из Италии и Германии», – заявил Пеле.

    Стоит отметить, что многие специалисты считают Паулиньо не самым подходящим футболистом под схему игры «Барселоны».

    Источник: Marca

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    05.09.2017 07:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 5 сентября 2017, 07:42

      Да

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