Пеле верит в перспективы Паулиньо в «Барселоне»

Легендарный нападающий сборной Бразилии Пеле считает, что полузащитник Паулиньо раскроется в составе «Барселоны». Напомним, что бразилец перешел в каталонский клуб из китайского «Гуанчжоу Эвергранд».

«Уверен, что Паулиньо еще удивит своей игрой в «Барселоне». Он сделает это благодаря своей силе и характеру.

Когда-то он уехал играть в Китай, несмотря на то что у него были предложения из Италии и Германии», – заявил Пеле.

Стоит отметить, что многие специалисты считают Паулиньо не самым подходящим футболистом под схему игры «Барселоны».