Экс-полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии закончил карьеру в 36 лет

Бразильский футболист Паулиньо объявил о завершении карьеры.
Он опубликовал в соцсетях видеообращение, произнося которое не сдержал слез.
«Мне выпала честь много раз стать чемпионом и выигрывать важные трофеи, принять участие в двух чемпионатах мира и выступать за «Барселону». Я оставил большое наследие.
Во время своего последнего матча за «Коринтианс» я понимал, что он будет для меня финальным. Это был лучший способ попрощаться – на глазах у 45 тысяч наших болельщиков», – сказал Паулиньо.
- Полузащитнику в июле исполнилось 36 лет.
- За «Барсу» он выступал в сезоне-2017/18, выиграл чемпионат и Кубок Испании.
- В составе бразильской сборной Паулиньо стал победителем Кубка конфедераций в 2013 году.