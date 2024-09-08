Экс-полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии закончил карьеру в 36 лет

Бразильский футболист Паулиньо объявил о завершении карьеры.

Он опубликовал в соцсетях видеообращение, произнося которое не сдержал слез.

«Мне выпала честь много раз стать чемпионом и выигрывать важные трофеи, принять участие в двух чемпионатах мира и выступать за «Барселону». Я оставил большое наследие.

Во время своего последнего матча за «Коринтианс» я понимал, что он будет для меня финальным. Это был лучший способ попрощаться – на глазах у 45 тысяч наших болельщиков», – сказал Паулиньо.