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    • Экс-полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии закончил карьеру в 36 лет

    Экс-полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии закончил карьеру в 36 лет

    Бразильский футболист Паулиньо объявил о завершении карьеры.

    Он опубликовал в соцсетях видеообращение, произнося которое не сдержал слез.

    «Мне выпала честь много раз стать чемпионом и выигрывать важные трофеи, принять участие в двух чемпионатах мира и выступать за «Барселону». Я оставил большое наследие.

    Во время своего последнего матча за «Коринтианс» я понимал, что он будет для меня финальным. Это был лучший способ попрощаться – на глазах у 45 тысяч наших болельщиков», – сказал Паулиньо.

    • Полузащитнику в июле исполнилось 36 лет.
    • За «Барсу» он выступал в сезоне-2017/18, выиграл чемпионат и Кубок Испании.
    • В составе бразильской сборной Паулиньо стал победителем Кубка конфедераций в 2013 году.

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.09.2024 20:57
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