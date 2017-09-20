Паулиньо счастлив играть в одной команде с Месси

Полузащитник «Барселоны» Паулиньо счастлив, что играет в оной команде с Лионелем Месси. Он также рассказал о своей адаптации в новой команде.

«Хочу поблагодарить за то, как меня приняли в «Барселоне». То, что я в одной команде с отличными игроками, делает меня по-настоящему счастливым. Все здесь очень помогают мне адаптироваться.

Единственный способ отблагодарить всех за это – хорошо играть и помогать партнерам в достижении поставленных целей.

Впечатления от игры с Месси? Находиться с лучшим футболистом мира на одном поле – это нечто особенное», – сказал Паулиньо.

23-летний футболист провел три матча в текущем розыгрыше чемпионата Испании, забив в них два гола.