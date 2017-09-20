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    Паулиньо счастлив играть в одной команде с Месси

    Полузащитник «Барселоны» Паулиньо счастлив, что играет в оной команде с Лионелем Месси. Он также рассказал о своей адаптации в новой команде.

    «Хочу поблагодарить за то, как меня приняли в «Барселоне». То, что я в одной команде с отличными игроками, делает меня по-настоящему счастливым. Все здесь очень помогают мне адаптироваться.

    Единственный способ отблагодарить всех за это – хорошо играть и помогать партнерам в достижении поставленных целей.

    Впечатления от игры с Месси? Находиться с лучшим футболистом мира на одном поле – это нечто особенное», – сказал Паулиньо.

    23-летний футболист провел три матча в текущем розыгрыше чемпионата Испании, забив в них два гола.

    Источник: Marca

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    20.09.2017 09:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +259

      pzdc. 20 сентября 2017, 13:32

      23-29)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 20 сентября 2017, 11:23

      Да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33

      seamanguard 20 сентября 2017, 10:26

      23 -летний?! Не смешите...Ему 29

      0
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