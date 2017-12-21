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    Паулиньо ждет Коутиньо в «Барселоне»

    Полузащитник «Барселоны» Паулиньо ждет приход в каталонский клуб своего соотечественника из «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.

    «Я много раз говорил на эту тему. Все ждут, что великие игроки будут переходить в «Барселону». Но у нас очень сильная команда, показывающая достойную игру и без Коутиньо.

    Ни для кого не является секретом класс Коутиньо, это очень сильный футболист. Он молод, но уже имеет опыт выступления в Европе.

    Мое мнение? Я бы хотел, чтобы этот трансфер состоялся. Филиппе был бы отличным приобретением», – приводит слова Паулиньо Mundo Deportivo.

    Напомним, что по последним данным трансфер Коутиньо в «Барселону» оценивается в 150 миллионов евро. Его действующий контракт с «Ливерпулем» рассчитан до середины 2022 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.12.2017 08:31
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    Комментарии (10)
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    Jenea83
    1513837561
    Надеюсь все таки он перейдет и закончится уже эта тема..
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    Александр ЗА
    1513839376
    Да
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    Mark68
    1513848021
    Интересно будет,должно быть интересно)
    Ответить
    Nimnul
    1513851496
    В январе перехода не будет. А летом все возможно,но вряд-ли. Матрасы пожаловались на каталонцев и есть вариант,что их забанят по трансфера,а то слишком они нагло действуют.
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    ologreds
    1694991693
    numo529835
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