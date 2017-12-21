Паулиньо ждет Коутиньо в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Паулиньо ждет приход в каталонский клуб своего соотечественника из «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.

«Я много раз говорил на эту тему. Все ждут, что великие игроки будут переходить в «Барселону». Но у нас очень сильная команда, показывающая достойную игру и без Коутиньо.

Ни для кого не является секретом класс Коутиньо, это очень сильный футболист. Он молод, но уже имеет опыт выступления в Европе.

Мое мнение? Я бы хотел, чтобы этот трансфер состоялся. Филиппе был бы отличным приобретением», – приводит слова Паулиньо Mundo Deportivo.

Напомним, что по последним данным трансфер Коутиньо в «Барселону» оценивается в 150 миллионов евро. Его действующий контракт с «Ливерпулем» рассчитан до середины 2022 года.