«Барселона» объявила о трансфере Паулиньо

«Барселона» объявила о достижении договоренности с «Гуанчжоу Эвергранд» по трансферу полузащитника Паулиньо. Сумма сделки составит 40 миллионов евро.

При этом сине-гранатовые впишут в контракт игрока отступные в размере 120 миллионов евро. Срок соглашения не сообщается.

Сегодня бразилец пройдет медосмотр, а в четверг состоится подписание договора с каталонцами и официальная презентация 29 летнего футболиста.