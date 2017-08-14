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    «Барселона» объявила о трансфере Паулиньо

    «Барселона» объявила о достижении договоренности с «Гуанчжоу Эвергранд» по трансферу полузащитника Паулиньо. Сумма сделки составит 40 миллионов евро.

    При этом сине-гранатовые впишут в контракт игрока отступные в размере 120 миллионов евро. Срок соглашения не сообщается.

    Сегодня бразилец пройдет медосмотр, а в четверг состоится подписание договора с каталонцами и официальная презентация 29 летнего футболиста.

    Источник: ФК «Барселона»

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    14.08.2017 14:20
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 14 августа 2017, 21:55

      очередные деньги на ветер! Бартомеу куда бл...ть ты смотришь?!!! Если деньги легко пришли это не значит что их также надо легко и бессмысленно потратить!!! Ляпорте где ты, ты нам нужен!!!!!

      0
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      Рейтинг: +121

      Hasanino 14 августа 2017, 19:10

      Неймар это 6 Паулиньо офигеть

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 14 августа 2017, 17:51

      В 2007 году в команду " Неман" Гродно, Беларусь приехал бразильский полузащитник из клуба " Вильнюс " Литва.Парень не впечатлил главного тренера белорусской команды и уехал. Когда спустя несколько лет игрок попал в сборную Бразилии и перешел в английский «Тоттенхэм», в Гродно сильно удивились.
      Сегодня же он перешел в «Барселону». Каталонцы потратили на трансфер бразильца 40 млн евро.
      Парня зовут Жозе Пауло Безерра Масиэл Жуниор, или просто Паулиньо. Сегодня «Барселона» подтвердила его трансфер из китайского клуба «Гуанчжоу Эвергранд».
      Сумма сделки составит 40 млн евро. Отступные в контракте 29-летнего бразильского хавбека с каталонцами — 120 млн.

      3
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 14 августа 2017, 17:44

      прочитайте, не пожалеете )))
      https://charter97.org/ru/news/2017/8/14/259713/

      0
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 14 августа 2017, 17:06

      купить у китайцев среднего игрока, который стоит 15 млн евро за 40, это глупо, просто выкинули деньги на ветер 80%... Бускетса он не заменит...

      -1
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      Рейтинг: +6648

      k4kuzma 14 августа 2017, 16:25

      а это не его просил купить неймар?

      2
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      Рейтинг: +117

      Chizhova > k4kuzma 14 августа 2017, 16:45

      Нет,Неймар Коутиньо просил из Ливерпуля

      3
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      Рейтинг: +6648

      k4kuzma > Chizhova 14 августа 2017, 16:58

      его да... но помоему он двоих предлагал

      2
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      Рейтинг: +117

      Chizhova > k4kuzma 14 августа 2017, 17:30

      Ну может быть,только он уже в ПСЖ,вот смешно то они в Барселону,а он оттуда)

      2
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      Рейтинг: +6648

      k4kuzma > Chizhova 14 августа 2017, 17:33

      не, ну вот да, я просто смотрю, теперь внезапно они хотят и коутиньо, и паулиньо купили, может ему еще не сказали, что неймар уже все, даже за псж дебютировал?

      1
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      Рейтинг: +117

      Chizhova > k4kuzma 14 августа 2017, 17:40

      И даже забил гол в первом матче.Хотя это Китай,возможно они не в курсе дел)

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 14 августа 2017, 16:25

      Мне кажется эт брат переса? Одно время перес гнал покупал игроков за деньги которые они не стоят... тепер этот олень начал

      0
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      Рейтинг: +7

      Грозный_ 14 августа 2017, 16:05

      Не думал что скажу это,но лучше бы президентом Барсы был Флорентино Перес...

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      Рейтинг: +7

      Грозный_ 14 августа 2017, 16:01

      Паульно хорошо,но почему за те же деньги не взяли Мареза?

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 14 августа 2017, 15:54

      Интересный поворот карьеры из Китая в Барселону.

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