«Ювентус» претендует на Паулиньо и готов заплатить за игрока 40 миллионов отступных

«Ювентус» хочет заполучить полузащитника «Барселоны» Паулиньо.

По информации La Repubblica, туринцы готовы выплатить за 29-летнего футболисты 40 миллионов евро отступных, но при этом хотят все же попытаться снизить цену.

В «Ювентусе» считают, что бразилец сможет заменить Миралема Пьянича в центре поля, если босниец покинет клуб.

Нынешний контракт Паулиньо с сине-гранатовыми рассчитан до 2021 года.