«Ювентус» претендует на Паулиньо и готов заплатить за игрока 40 миллионов отступных

В летнее трансферное окно "Юве" главный ньюсмейкер на рынке. Кем он только не интересуется, кого только не хочет купить, а на выходе пока купили Дугласа Косту у "Баварии".
«Ювентус» хочет заполучить полузащитника «Барселоны» Паулиньо.
По информации La Repubblica, туринцы готовы выплатить за 29-летнего футболисты 40 миллионов евро отступных, но при этом хотят все же попытаться снизить цену.
В «Ювентусе» считают, что бразилец сможет заменить Миралема Пьянича в центре поля, если босниец покинет клуб.
Нынешний контракт Паулиньо с сине-гранатовыми рассчитан до 2021 года.