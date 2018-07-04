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    «Ювентус» претендует на Паулиньо и готов заплатить за игрока 40 миллионов отступных

    «Ювентус» хочет заполучить полузащитника «Барселоны» Паулиньо.

    По информации La Repubblica, туринцы готовы выплатить за 29-летнего футболисты 40 миллионов евро отступных, но при этом хотят все же попытаться снизить цену.

    В «Ювентусе» считают, что бразилец сможет заменить Миралема Пьянича в центре поля, если босниец покинет клуб.

    Нынешний контракт Паулиньо с сине-гранатовыми рассчитан до 2021 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.07.2018 12:25
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 июля 2018, 22:37

      В летнее трансферное окно "Юве" главный ньюсмейкер на рынке. Кем он только не интересуется, кого только не хочет купить, а на выходе пока купили Дугласа Косту у "Баварии".

      0
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    • ...
      Рейтинг: +358

      Shak71 4 июля 2018, 14:03

      Игрок добротный, но по-моему у Юве центр и так насыщен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 4 июля 2018, 12:38

      во жмоты в юве

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > giluxa1963 4 июля 2018, 12:58

      они нищеброды !

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > dinar7777dinar 4 июля 2018, 14:08

      эти нищеброды на Роналду замахнулись

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