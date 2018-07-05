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    Паулиньо пропустил тренировку Бразилии из-за переутомления

    Полузащитник сборной Бразилии Паулиньо не принимал накануне участия в тренировке команды в Сочи, сообщает AFP.

    Хавбек «Барселоны» был единственным футболистом, который не участвовал в занятиях. Тренерский штаб южноамериканцев дал игроку дополнительное время на восстановление.

    Ранее 29-летний футболист жаловался на боли в спине. Это случилось после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 с Мексикой (2:0).

    В четвертьфинале Бразилия сыграет с Бельгией в Казани в пятницу, 6 июля, в 21:00 по московскому времени. Игру из-за дисквалификации пропустит Каземиро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.07.2018 11:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 5 июля 2018, 16:03

      А из-за недомогания тренировку никто не пропустил!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 5 июля 2018, 12:05

      Как связана боль в спине и переутомление?...

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