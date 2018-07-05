Паулиньо пропустил тренировку Бразилии из-за переутомления

Полузащитник сборной Бразилии Паулиньо не принимал накануне участия в тренировке команды в Сочи, сообщает AFP.

Хавбек «Барселоны» был единственным футболистом, который не участвовал в занятиях. Тренерский штаб южноамериканцев дал игроку дополнительное время на восстановление.

Ранее 29-летний футболист жаловался на боли в спине. Это случилось после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 с Мексикой (2:0).

В четвертьфинале Бразилия сыграет с Бельгией в Казани в пятницу, 6 июля, в 21:00 по московскому времени. Игру из-за дисквалификации пропустит Каземиро.