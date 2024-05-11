Статистика по турнирам

Бразилия. Серия А 2024 Копа Судамерикана 2024 Бразилия. Серия А 2023 Товарищеские матчи. Сборные 2018 Чемпионат мира 2018 Испания. Кубок 2017/2018 Испания. Примера 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2016/2017 Англия. Премьер-Лига 2014/2015 Лига Европы 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Кубок Конфедераций 2013 Лига Европы 2013/2014 Товарищеские матчи. Сборные 2013