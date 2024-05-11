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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Коринтианс
Фламенго - Коринтианс: обзор матча 11 мая 2024
Фламенго
11.05.2024, суббота, 22:00
Бразилия. Серия А, 6 тур
2 : 0
Завершен
Коринтианс
20'
Педро
63'
Л. Перейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фламенго - Коринтианс
Замена
В. Уго
️️️️
Н. де ла Крус
90'
+2
Замена
М. Винья
️️️️
Эвертон
88'
Замена
Л. Ортис
️️️️
Л. Перейра
88'
82'
Замена
Л. Мана
️️️️
Фагнер
76'
Замена
Г. Силва
️️️️
А. Ромеро
75'
Замена
И. Коронадо
️️️️
Кака
Желтая карточка
Л. Перейра
68'
ГОЛ! 2:0!
Л. Перейра
Пас отдал
Жерсон
63'
Замена
Г. Барбоза
️️️️
Педро
46'
46'
Замена
Ю. Алберто
️️️️
Паулиньо
45'
+4
Желтая карточка
А. Ромеро
ГОЛ! 1:0!
Педро
Пас отдал
Л. Перейра
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
1
Агустин Росси
ВР
6
Айртон
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
29
Аллан
ЦП
8
Жерсон
(К)
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
18
Николас де ла Крус
АП
9
Педро
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Коринтианс
1
Карлос Мигел
ВР
25
Кака
ЦЗ
4
Феликс Торрес
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
46
Уго Фариас
ЦЗ
11
Анхел Ромеро
ЛВ
18
Паулиньо
(К)
ЦП
20
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
6
Игор Жезус
ОП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
30
Виктор Уго
АП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
99
Werton
ЦФ
Коринтианс
1
Кассио
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
16
Каэтано
ЦЗ
33
Лео Мана
ПЗ
37
Райан
ЦП
77
Игор Коронадо
АП
9
Биро
ПВ
19
Густаво Силва
ПВ
9
Юри Алберто
ЦФ
23
Гиоване
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
4-2-2-2
1
Росси
6
Айртон
15
Бруно
4
Перейра
2
Варела
29
Аллан
8
Жерсон
18
де ла Крус
99
Перейра
7
Эвертон
9
Педро
3-2-1-1-1
1
Мигел
13
Энрике
23
Фагнер
46
Фариас
25
Кака
4
Торрес
18
Паулиньо
11
Ромеро
20
Уэсли
7
Эвертон
6
Винья
6
Винья
7
Эвертон
99
Перейра
3
Ортис
3
Ортис
99
Перейра
18
де ла Крус
30
Уго
30
Уго
18
де ла Крус
9
Педро
9
Барбоза
9
Барбоза
9
Педро
23
Фагнер
33
Мана
33
Мана
23
Фагнер
25
Кака
77
Коронадо
77
Коронадо
25
Кака
11
Ромеро
19
Силва
19
Силва
11
Ромеро
18
Паулиньо
9
Алберто
9
Алберто
18
Паулиньо
Остались в запасе
Фламенго
Коринтианс
23
Матеус Кунья
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
6
Игор Жезус
ОП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
7
Луис Араухо
ЦФ
99
Werton
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
1
Кассио
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
16
Каэтано
ЦЗ
37
Райан
ЦП
9
Биро
ПВ
23
Гиоване
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Остались в запасе
23
Матеус Кунья
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
6
Игор Жезус
ОП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
7
Луис Араухо
ЦФ
99
Werton
ЦФ
Остались в запасе
1
Кассио
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
16
Каэтано
ЦЗ
37
Райан
ЦП
9
Биро
ПВ
23
Гиоване
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Статистика матча Фламенго - Коринтианс
1
1
Всего ударов по воротам
18
13
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
13
6
Нарушения
12
16
Офсайды
1
1
Количество передач
499
362
Сейвы
3
8
Точность передач %
84
81
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
1.37
1.85
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Информация о матче
Главный судья:
Рамон Аббати Абель
Стадион:
Маракана
Посещаемость:
56929 из 78838 зрителей (72%)
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