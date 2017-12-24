Паулиньо: «Запомню свое первое Эль Класико на всю жизнь»

Полузащитник «Барселоны» Паулиньо поделился впечатлениями от матча 17-го тура Примеры, в которым каталонский клуб разгромил «Реал» (3:0).
После данного результата сине-гранатовые укрепили лидерство в турнирной таблице чемпионата Испании и теперь опережают ближайшего преследователя на девять очков.
«Я безумно рад, потому что это мое первое Эль Класико. Важнейшая победа для команды. У меня нет слов, чтобы оценить важность победы над «Реалом» в моем первом Эль Класико, его я запомню на всю жизнь», – сказал Паулиньо.
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