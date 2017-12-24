Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    Паулиньо: «Запомню свое первое Эль Класико на всю жизнь»

    Полузащитник «Барселоны» Паулиньо поделился впечатлениями от матча 17-го тура Примеры, в которым каталонский клуб разгромил «Реал» (3:0).

    После данного результата сине-гранатовые укрепили лидерство в турнирной таблице чемпионата Испании и теперь опережают ближайшего преследователя на девять очков.

    «Я безумно рад, потому что это мое первое Эль Класико. Важнейшая победа для команды. У меня нет слов, чтобы оценить важность победы над «Реалом» в моем первом Эль Класико, его я запомню на всю жизнь», – сказал Паулиньо.

    «Барселона» разгромила «Реал». Месси снова побил рекорды

    Источник: Sport.es

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.12.2017 21:53
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    dinar7777dinar
    1514145422
    отличная проделанная работа паулиньо !!
    Ответить
    Патронташ
    1514178648
    Трудяга.Молодца!
    Ответить
    ologreds
    1694991672
    numo530205
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+