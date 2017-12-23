Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Барселона» разгромила «Реал». Месси снова побил рекорды


    3.2
    Голосов: 10
    23.12.2017 16:50
    Теперь почти нет шансов, что кто-то сможет остановить эту команду.

    Между «Реалом» и «Барселоной» еще до начала матча было 11 очков. Даже игра в запасе в такой ситуации не давал мадридцам никакого преимущества. Поражение в Эль Класико окончательно выбивало «Реал» из гонки. Такая «Барса» просто не способна упустить подобную фору. Проблема тут еще и в том, что «Атлетико» и «Валенсия» пока не готовы биться за первое место. Одним не хватает атакующего ресурса, другим – ресурсов вообще.

    «Реал» проиграл эту игру, слишком поверив в себя. По первому тайму команда Зидана контролировала мяч, а Роналду не реализовал два убойных момента. В начале второго тайма «Барселона» забила, когда защита «Реала» была слишком настроена на атаку. Луис Суарес отличился уже пятым голом в ворота «Реала» в Примере. С момента дебюта Суареса в Испании больше «Реалу» не забивал никто.

    Месси соревнуется по рекордам другого уровня. За ловкое спасение ворот руками с поля удалили Карвахаля. Пенальти в ворота «Реала» пошел бить Месси. Его гол в ворота «Реала» стал уже 17-м для аргентинца в его карьере в Примере. За всю историю Ла Лиги больше него не забивал «Реалу» ни один футболист. При этом Месси – единственный футболист, десять сезонов подряд забивавший в Испании 15 и более голов. В третьем мяче он ассистировал Видалю. Кажется, он все-таки с другой планеты.

    «Барселона» победила и закрепилась на первом месте. Криштиану Роналду в этом матче получил мячом в лицо после штрафного, промазал в убойном моменте в чужой штрафной и не реализовал еще пару возможностей. Это сражение он Лионелю Месси все-таки проиграл.

    Текстовый онлайн матча «Реал» – «Барселона»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.2 Голосов: 10
    Рекомендуем
    Комментарии43
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24406

      DOCTOR PENALTY 25 декабря 2017, 14:40

      ЛИКУЙТЕ МЕССИОНЕРЫ!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +83

      Alan_15 25 декабря 2017, 11:08

      Можно понять радость барселонцев , ведь все основные победы и рекорды Реала и Роналду за два последних года , Месси с товарищами дрсматривал по телевизору !.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68

      LERDAV. 24 декабря 2017, 19:40

      LERDAV. Ну разве можно сравнивать самовлюбленного в себя Рональду, с влюбленным в игру Футбол и в свою команду МЕССИ.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 24 декабря 2017, 17:02

      каталонцы ушатали оба мадридских клуба ! поздравляем барсу и эспаньол ! жаль что жирона проиграла !!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +142

      MaxiLeon > dinar7777dinar 24 декабря 2017, 19:32

      ты не забывай Эспаньол всегда кормит Реал после споры

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +545

      kachan63 24 декабря 2017, 11:35

      В общем, практически везде чемпионы известны: "Барселона", ПСЖ, "Ман. Сити", "Бавария". Осталась только Серия А и наша РФПЛ.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 24 декабря 2017, 11:09

      ну в испании все ясно а жаль

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3656

      АртурZaСМ 24 декабря 2017, 09:44

      Рано вы дали Роналду ЗМ не дождавшись окончания календарного года и Класико

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo > АртурZaСМ 24 декабря 2017, 16:23

      с языка сорвал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +434

      Cherembas 24 декабря 2017, 03:58

      нам бы такого Россиянина,ГДЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ ты?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      kashevarik 24 декабря 2017, 02:28

      Карвахаль молодец, отбил мяч рефлекторно, и ушел без скандала...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 24 декабря 2017, 02:24

      Браво Барса!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11