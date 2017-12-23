«Барселона» разгромила «Реал». Месси снова побил рекорды

Теперь почти нет шансов, что кто-то сможет остановить эту команду.

Между «Реалом» и «Барселоной» еще до начала матча было 11 очков. Даже игра в запасе в такой ситуации не давал мадридцам никакого преимущества. Поражение в Эль Класико окончательно выбивало «Реал» из гонки. Такая «Барса» просто не способна упустить подобную фору. Проблема тут еще и в том, что «Атлетико» и «Валенсия» пока не готовы биться за первое место. Одним не хватает атакующего ресурса, другим – ресурсов вообще.

«Реал» проиграл эту игру, слишком поверив в себя. По первому тайму команда Зидана контролировала мяч, а Роналду не реализовал два убойных момента. В начале второго тайма «Барселона» забила, когда защита «Реала» была слишком настроена на атаку. Луис Суарес отличился уже пятым голом в ворота «Реала» в Примере. С момента дебюта Суареса в Испании больше «Реалу» не забивал никто.

Месси соревнуется по рекордам другого уровня. За ловкое спасение ворот руками с поля удалили Карвахаля. Пенальти в ворота «Реала» пошел бить Месси. Его гол в ворота «Реала» стал уже 17-м для аргентинца в его карьере в Примере. За всю историю Ла Лиги больше него не забивал «Реалу» ни один футболист. При этом Месси – единственный футболист, десять сезонов подряд забивавший в Испании 15 и более голов. В третьем мяче он ассистировал Видалю. Кажется, он все-таки с другой планеты.

«Барселона» победила и закрепилась на первом месте. Криштиану Роналду в этом матче получил мячом в лицо после штрафного, промазал в убойном моменте в чужой штрафной и не реализовал еще пару возможностей. Это сражение он Лионелю Месси все-таки проиграл.

Текстовый онлайн матча «Реал» – «Барселона»